Hai đối tượng vừa bị bắt trong vụ cướp 500 triệu đồng từ ngân hàng khai nhận đã quen nhau từ "hội những người vỡ nợ muốn làm liều”. Do nợ nần chồng chất, cả hai đã quyết định cùng nhau đi cướp.

Dẫn tin từ Thanh Niên, công an TP.Hà Nội vẫn đang đấu tranh với Nguyễn Thanh Tùng (41 tuổi, trú P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) và Trần Văn Hiếu (31 tuổi, trú P.Đức Thắng, Q.Bắc Từ Liêm) để làm rõ vụ cướp ngân hàng xảy ra sáng 7/3 trên địa bàn P.Xuân Tảo (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Bước đầu, tại cơ quan công an, cả hai đối tượng khai nhận quen nhau qua nhóm Facebook có tên “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều”. Vì đều có chung hoàn cảnh là không có nghề nghiệp ổn định và nợ “như chúa chổm” nên cả hai quyết định cùng nhau đi cướp và sau đó chia đôi tiền để trả nợ.

Hai đối tượng cướp ngân hàng (Ảnh: Tiền Phong)

Theo điều tra ban đầu, công an xác định Hiếu là người cầm đầu, trước đó, người này đến phòng giao dịch của ngân hàng để hỏi thủ tục vay tiền. Tại đây, Hiếu thấy có ít nhân viên, người đến giao dịch cũng thưa thớt, nên rủ Tùng cướp chi nhánh này để lấy tiền trả nợ.

Sau khi bàn bạc, Tùng chuẩn bị phương tiện di chuyển và đưa cho Hiếu 1,4 triệu đồng để mua súng giả, dao, mũ bảo hiểm, găng tay, áo mưa, khẩu trang,… rồi cả 2 thỏa thuận nếu cướp được sẽ chia đôi. Hiếu cho hết hung khí, công cụ gây án vào balo rồi lái xe máy đến điểm hẹn đón Tùng.

Khoảng 8 giờ 50 sáng 7/3, Hiếu lái xe máy chở Tùng đến chi nhánh ngân hàng, để xe trước cửa rồi đi vào bên trong đề nghị được rút tiền, sau đó bất ngờ dùng súng giả đe dọa nhân viên, cướp đi hơn 500 triệu đồng.

Tang vật vụ án (Ảnh: Thanh Niên)

Khi 2 nghi phạm bỏ chạy được khoảng 20 m thì xảy ra va chạm giao thông và làm rơi hơn 300 triệu đồng. Do sợ bị bắt, Hiếu và Tùng đã bỏ lại số tiền này để bỏ chạy.

Dẫn tin từ Tiền Phong, sáng ngày 8/3, sau khoảng 16h từ khi gây ra vụ cướp, các đối tượng bị bắt giữ. Cơ quan công an thu giữ của các đối tượng cướp ngân hàng gồm: 2 con dao và 1 khẩu súng giả cùng 200 triệu đồng.

Hai đối tượng dùng súng và dao vào ngân hàng cướp 500 triệu đồng bị bắt giữ sau 16h gây án Sau khi đi xe máy đến ngân hàng, hai đối tượng dùng súng cùng 2 con dao đe dọa nhân viên lấy đi 500 triệu đồng. Sau 16h gây án, cả 2 nghi phạm đã bị lực lượng Công an TP Hà Nội bắt giữ.

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