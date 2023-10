Quảng Trị: Lũ bất ngờ ập vào bao vây khuôn viên trường học, 'giải cứu' hàng trăm học sinh đến nơi an toàn

Hàng trăm học sinh ở Quảng Trị đã được lực lượng chức năng cùng phụ huynh đưa đến nơi an toàn, sau khi trường học bất ngờ bị nước lũ bao vây.

Theo báo Người Lao động đưa tin, sáng 28/10, ông Nguyễn Thế Nhân - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng (TP. Đông Hà, Quảng Trị) cho biết, đã đưa hơn 260 em học sinh của trường đến nơi an toàn sau khi nước lũ bất ngờ ập vào bao vây khuôn viên trường học.

Lực lượng cứu hộ lần lượt đưa học sinh đến vị trí an toàn - Ảnh: Người Lao động

Theo đó, vào buổi sáng, 262 em học sinh khối 6 vừa học xong tiết 1 thì nước lũ ập vào khuôn viên trường. Cùng thời điểm này, trên địa bàn TP. Đông Hà có mưa rất to vì vậy nước lũ lên rất nhanh nên nhà trường đã khẩn trương thông báo cho phụ huynh học sinh, Phòng GD-ĐT TP. Đông Hà và chính quyền địa phương để có phương án cứu hộ học sinh.

Có 262 em học sinh lớp 6 đang học ở trường thì bị lũ vây - Ảnh: Người Lao động

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Quảng Trị, công an địa phương và lực lượng dân phòng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, sử dụng các biện pháp để đưa học sinh ra ngoài an toàn, bàn giao cho phụ huynh. Ông Nhân thông tin: "Nước lên rất nhanh và bất ngờ, chỉ trong nửa giờ đã dâng cao hơn 1m. Hiện lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ học sinh của trường đến nơi an toàn".

Được biết, đây không phải lần đầu tiên trường học này bị nước lũ bao vây. Những đợt mưa lũ trước đó, lực lượng chức năng cũng đã nhiều lần giải cứu học sinh tại ngôi trường này.

