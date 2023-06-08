Quảng Ninh: Xót xa bé sơ sinh bị bỏ lại giữa đêm mưa gió cùng dòng chữ 'Nhờ anh, chị nuôi dùm cháu'

Xã hội 08/06/2023 13:56

Gần 0h đêm 6/6, trời đang mưa to thì một gia đình tại Quảng Ninh phát hiện chiếc giỏ cùng một bé gái bị bỏ rơi trước nhà, bên trong có bức thư tay nhờ nuôi cháu bé.

Theo Báo Giao Thông, UBND phường Hải Hòa, TP Móng Cái (Quảng Ninh) đang phát đi thông tin tìm người thân cho 1 bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm khuya mưa gió.

Cụ thể, vào khoảng 23h50 ngày 6/6, trong lúc trời đang mưa, một gia đình tại ngõ 116A, đường Trần Quốc Tảng (cạnh phân hiệu B, Trường Tiểu học Hải Hòa) phát hiện trước cổng nhà có 1 giỏ nhựa màu xanh, bên trong giỏ có 1 bé gái khoảng hơn 1 tuần tuổi cùng tờ giấy có dòng chữ "Nhờ anh, chị nuôi dùm cháu, em cảm ơn".

Quảng Ninh: Xót xa bé sơ sinh bị bỏ lại giữa đêm mưa gió cùng dòng chữ 'Nhờ anh, chị nuôi dùm cháu' - Ảnh 1
Em bé sơ sinh bị bỏ rơi cùng bức thư tay - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Khi phát hiện sự việc trên, gia đình đã thông tin với lãnh đạo khu phố và chính quyền địa phương. Các bên đã lập biên bản ghi nhận và làm các thủ tục theo quy định.

Dẫn tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, vụ việc phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Quảng Ninh đã được chính quyền địa phương lập biên bản và làm các thủ tục theo quy định. Bé gái đang được chăm sóc để ổn định sức khoẻ.

UBND phường Hải Hoà đang thông báo tìm bố mẹ, người thân của bé gái bị bỏ rơi này.

Xót xa bé gái khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trong sân chùa với lời nhắn nhờ giúp đỡ

Xót xa bé gái khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trong sân chùa với lời nhắn nhờ giúp đỡ

Ngoài cháu bé, các sư còn phát hiện 1 triệu đồng tiền mặt và 1 tờ giấy ghi mấy dòng chữ: “Vì điều kiện không nuôi được con nhờ mọi người và nhà chùa giúp đỡ cháu”.   

Xem thêm
Từ khóa:   bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Quảng Ninh bỏ rơi bé sơ sinh cùng bức thư tay bé sơ sinh bị bỏ rơi đêm mưa gió

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt