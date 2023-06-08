Quảng Ninh: Xót xa bé sơ sinh bị bỏ lại giữa đêm mưa gió cùng dòng chữ 'Nhờ anh, chị nuôi dùm cháu'

Gần 0h đêm 6/6, trời đang mưa to thì một gia đình tại Quảng Ninh phát hiện chiếc giỏ cùng một bé gái bị bỏ rơi trước nhà, bên trong có bức thư tay nhờ nuôi cháu bé.

Theo Báo Giao Thông, UBND phường Hải Hòa, TP Móng Cái (Quảng Ninh) đang phát đi thông tin tìm người thân cho 1 bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm khuya mưa gió.

Cụ thể, vào khoảng 23h50 ngày 6/6, trong lúc trời đang mưa, một gia đình tại ngõ 116A, đường Trần Quốc Tảng (cạnh phân hiệu B, Trường Tiểu học Hải Hòa) phát hiện trước cổng nhà có 1 giỏ nhựa màu xanh, bên trong giỏ có 1 bé gái khoảng hơn 1 tuần tuổi cùng tờ giấy có dòng chữ "Nhờ anh, chị nuôi dùm cháu, em cảm ơn".

Em bé sơ sinh bị bỏ rơi cùng bức thư tay - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Khi phát hiện sự việc trên, gia đình đã thông tin với lãnh đạo khu phố và chính quyền địa phương. Các bên đã lập biên bản ghi nhận và làm các thủ tục theo quy định.

Dẫn tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, vụ việc phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Quảng Ninh đã được chính quyền địa phương lập biên bản và làm các thủ tục theo quy định. Bé gái đang được chăm sóc để ổn định sức khoẻ.

UBND phường Hải Hoà đang thông báo tìm bố mẹ, người thân của bé gái bị bỏ rơi này.

Xót xa bé gái khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trong sân chùa với lời nhắn nhờ giúp đỡ Ngoài cháu bé, các sư còn phát hiện 1 triệu đồng tiền mặt và 1 tờ giấy ghi mấy dòng chữ: “Vì điều kiện không nuôi được con nhờ mọi người và nhà chùa giúp đỡ cháu”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-ninh-xot-xa-be-so-sinh-bi-bo-lai-giua-em-mua-gio-cung-dong-chu-nho-anh-chi-nuoi-dum-chau-590162.html