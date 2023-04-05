Quảng Ninh: Thêm 1 vụ đổ sập bờ kè, 2 công nhân bị vùi lấp thương vong

Xã hội 05/04/2023 18:24

Trong sáng nay 5/4, đại diện chính quyền địa phương phối hợp gia đình đưa thi thể công nhân về quê để lo hậu sự; tổ chức thăm hỏi công nhân bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 4/4, đại diện lãnh đạo UBND xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một người chết, một người bị thương.

Theo đó, khoảng 13 giờ 40 phút, tại thôn 9, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, ông Trương Đình Tuận (sinh năm 1966) và anh Nguyễn Đình Huỳnh (sinh năm 1981) cùng trú tại thôn Quảng Giang, xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, cùng với 3 người khác xây nhà cho gia đình bà Tô Thị Bích Hương (sinh năm 1978, trú thôn 9, xã Hạ Long).

Khi nhóm thợ đang thi công thì bất ngờ tường của ngôi nhà đổ sập, vùi lấp ông Tuận và anh Huỳnh.

Quảng Ninh: Thêm 1 vụ đổ sập bờ kè, 2 công nhân bị vùi lấp thương vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ sập bờ kè khiến 2 người thương vong - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Người Lao động, vụ tai nạn khiến 2 công nhân đang thi công tại công trình là ông Trương Đình T. (57 tuổi, trú tại xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) tử vong tại chỗ, còn anh Nguyễn Đình H. (42 tuổi, trú tại xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) bị thương nặng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng của huyện Vân Đồn đã phong tỏa hiện trường, đình chỉ thi công để phục vụ công tác điều tra.

Trong sáng nay 5/4, đại diện chính quyền địa phương phối hợp gia đình đưa thi thể công nhân về quê để lo hậu sự; tổ chức thăm hỏi công nhân bị thương nặng.

Được biết, đây là vụ sập bờ kè thứ 2 xảy ra trong tuần qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, vào ngày 29/3, tại phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) cũng xảy ra vụ sập bờ kè trong quá trình thi công một ngôi nhà, khiến 1 công nhân tử vong.

Trước tình hình trên, ngày 5/4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi công công trình dân sinh trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

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