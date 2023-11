Phú Yên: Hai mẹ con bị vùi lấp trong căn nhà sập do sạt lở, người chồng may mắn thoát nạn kêu cứu

Mưa lớn khiến đất đá sạt lở chảy tràn, cuốn sập 1 bức tường ngôi nhà vùi lấp 2 mẹ con ở huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên).

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 13/11, ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, cho biết, ngày 12/11 tại địa phương có mưa lớn, làm khu vực núi ở xã An Dân bị sạt lở.

Khoảng 18h cùng ngày, lượng lớn đất đá bất ngờ đổ xuống căn nhà bà Đào Thị T. ở thôn Cần Lương, khiến bức tường phía sau đổ sập.

Bà T. và con trai là L.Đ.L.N. đang ở bên trong, bị đất đá đè lên, vùi lấp.

Lúc này, chồng bà T., ông L.V.T. may mắn thoát được, liền hô hoán nhờ giúp đỡ. Nhiều người đã nhanh chóng đào bới, cứu 2 nạn nhân ra khỏi đất đất đá sạt lở.

Hiện trường đất đá sạt lở đánh sập bức tường nhà của bà Đào Thị T. Ảnh: VietNamNet

Mẹ con bà T. sau đó được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Phía trong căn nhà, nhiều đồ đạc, tài sản bị vùi lấp làm hư hỏng và kết cấu tường vách bị rạn nứt.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, địa phương đã thành lập đoàn công tác đến kiểm tra hiện tường và chỉ đạo công tác khắc phục, thăm hỏi và động viên gia đình bị nạn.

Thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết thêm, mưa lớn đã khiến cho nhiều tuyết đường, cầu vùng xung yếu, thấp trũng trên địa bàn bị ngập lụt, cô lập, sạt lở. Trong đó, tại tuyến đường huyết mạch từ An Định đi An Nghiệp đoạn qua cầu Câu Nam bị ngập nước, có vị trí ngập nước 0,5 mét, gây chia cắt.

Ngoài ra, huyện này cũng ghi nhận thêm 11 điểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ngập lụt, triều trường xâm thực. Trong đó, khu vực nguy cơ cao triều cường, gồm: thôn Mỹ Quang Nam (xã An Chấn), thôn Phước Đồng, Nhơn Hội, Hội Sơn (An Hòa Hải), Lễ Thịnh (An Ninh Đông)…

