Khởi tố vụ án cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong tại Ninh Thuận

Xã hội 11/11/2022 20:28

Công an tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ vụ cháy khiến ba mẹ con tử vong xảy ra gần ba tháng trước ở TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Liên quan đến vụ cháy làm 3 mẹ con tử vong tại TP Phan Rang - Tháp Chàm, thông tin từ báo PLO cho biết, ngày 11/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận, đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người.

Vụ cháy này xảy ra tại số nhà số 4/15A đường Trần Quốc Thảo, phường Đài Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm, vào 13/8.

Hiện cơ quan CSĐT đang điều tra làm rõ vụ án theo đúng trình tự pháp luật.

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Hiện trường vụ cháy thảm khốc khiến 3 mẹ con trong một gia đình tử vong. Ảnh: Dân Việt

Trước đó, trả lời báo chí, Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, cho biết đây là vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Vì vậy, Công an tỉnh Ninh Thuận rất thận trọng trong việc điều tra, xử lý, khắc phục vụ cháy.

Theo TTXVN cho biết, trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 13/8, hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại ngôi nhà kết hợp làm kho chứa đồ gia dụng trên đường Trần Quốc Thảo, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, của gia đình ông Đ.Đ.H.(sinh năm 1984).

Vào thời điểm đó, bà Đ.T.H. (sinh năm 1989) cùng hai con là Đ.G.B. (sinh năm 2018) và Đ.G.L. (sinh năm 2021) ở trong nhà, bất ngờ ngọn lửa bùng phát kèm theo khói đen nghi ngút lan nhanh ra ngôi nhà và xung quanh, người dân phát hiện liền tri hô cứu nạn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động trên 100 cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều phương tiện khẩn trương tới hiện trường phun nước dập lửa, tìm cách tiếp cận hiện trường, cứu các nạn nhân mắc kẹt bên trong, ngăn ngọn lửa lan rộng.

Đến 13 giờ cùng ngày, ngọn lửa được khống chế nhưng bên trong vẫn cháy âm ỉ. Vụ cháy lớn đã khiến kết cấu ngôi nhà bị ảnh hưởng, nhiều vị trí bị đổ sập. Lực lượng chức năng đã phải sử dụng chó nghiệp tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt bên trong.

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Ông H. (áo thun trắng) chứng kiến vợ và 2 con tử vong trong đám cháy. Ảnh: Thanh Niên

Đến gần 10 giờ ngày 14/8, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể ba mẹ con ở tầng dưới của căn nhà. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, đưa các thi thể về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận để khám nghiệm, sau đó bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận cùng các ban ngành, các hội đoàn thể đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận thăm hỏi, động viên tinh thần người thân của nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống.

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