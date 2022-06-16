Quảng Nam: Để lại sổ hộ khẩu, người phụ nữ nhảy cầu Cửa Đại

Xã hội 16/06/2022 10:06

Để lại sổ hộ khẩu, một người phụ nữ nhảy cầu Cửa Đại (Quảng Nam), gieo mình xuống sông Thu Bồn. Rất may, một ngư dân đánh cá gần đó đã cứu sống người phụ nữ này.

Theo Thanh Niên, sáng ngày 16/6, Công an TP. Hội An (Quảng Nam) cho biết trên địa bàn lại vừa xảy ra một vụ nhảy cầu Cửa Đại. Rất may người phụ nữ nhảy cầu này sau đó đã được một ngư dân đánh bắt cá gần đó cứu sống.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 6 giờ 30 cùng ngày, người dân đi đường phát hiện một phụ nữ để lại sổ hộ khẩu trên cầu Cửa Đại (đoạn qua xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) rồi bất ngờ gieo mình xuống sông Thu Bồn.

Lúc này, ông Nguyễn Văn Nhẫn (60 tuổi, ở P.Cẩm Châu, TP.Hội An) đang đánh bắt cá dưới sông Thu Bồn thì phát hiện nạn nhân nhảy từ cầu Cửa Đại. Khi người phụ nữ đang chới với giữa dòng nước, ông Nhẫn đưa tàu cá tiến lại gần và cứu nạn nhân đưa lên tàu.

Quảng Nam: Để lại sổ hộ khẩu, người phụ nữ nhảy cầu Cửa Đại - Ảnh 1
Người phụ nữ nhảy cầu Cửa Đại được đưa đi cấp cứu - Ảnh: Thanh Niên

Theo Người Lao Động, nhận tin báo, Đồn biên phòng Cửa Đại (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam) điều động ca nô, đưa người phụ nữ từ tàu cá vào bờ để đưa đi cấp cứu. Qua xác minh, người phụ nữ nhảy cầu tên là L.T.X. (39 tuổi, ở TP.Đà Nẵng). Thời gian gần đây, liên tục xảy ra các vụ nhảy cầu Cửa Đại.

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