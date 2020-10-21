Trong lúc người mẹ chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ, bé trai 8 tuổi ở nhà không may ngã khỏi bè tránh lũ dẫn đến đuối nước thương tâm.

Mới đây, tại xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) xảy ra trường hợp bé trai 8 tuổi ngã khỏi bè tránh lũ dẫn đến đuối nước thương tâm khiến ai nấy xót xa. Ông Trương Xuân Toán, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hóa đã xác nhận sự việc.

Theo thông tin trên Đại Đoàn Kết, nạn nhân là bé Đ.M.T. (8 tuổi, ngụ thôn Cổ Liêm, xã Tân Hóa). Khoảng 15 giờ 30 ngày 20/10, trong lúc đang ở trên bè tránh lũ của gia đình, bé T. không may sẩy chân ngã xuống dòng nước lũ.

Bé trai 8 tuổi ngã khỏi bè tránh lũ dẫn đến đuối nước thương tâm - Ảnh: Đại Đoàn Kết

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trên bè chỉ có một mình bà ngoại của cháu T. là người lớn. Phát hiện cháu đuối nước, bà của T. đã hô hoán những người gần đó ứng cứu. Do nước lũ ngập sâu hơn 3m, người dân xung quanh cố hết sức lặn xuống nước cứu cháu T. nhưng không kịp.

Theo chính quyền địa phương, gia đình cháu T. thuộc diện hộ nghèo của xã. Hiện bố của bé đang đi làm ăn trong miền Nam. Lúc xảy ra tai nạn, mẹ cháu đang chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ.

Hiện chính quyền xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa đã tổ chức thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình và hỗ trợ lo hậu sự cho cháu bé xấu số.

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