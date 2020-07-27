Liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 419, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định cách ly Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ngãi, đưa bệnh nhân và 4 người nhà ra khu cách ly tập trung tại Bình Sơn.

Ngay sau khi nhận được thông tin liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 419 (nam thiếu niên 17 tuổi, ở phường TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng họp khẩn và ban bố các biện pháp chống dịch.

Theo đó, tỉnh này quyết định khoanh vùng, cách ly quanh khu vực nhà bệnh nhân 419 và Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ngãi từ sáng 27/7.

Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ngãi tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân mới và tiếp tục chăm sóc bệnh nhân đang điều trị tại đây cho đến khi kết thúc cách ly. Bên cạnh đó, các trường hợp khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế đăng ký tại Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ngãi tạm thời chuyển về khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế gần nhất ở huyện Sơn Tịnh và Tư Nghĩa.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 419 và 4 người thân được đưa ra khu cách ly tập trung tại cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn để theo dõi và điều trị - Ảnh: Internet

Ngoài ra, ngành y tế tỉnh này đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ngãi, lập phương án cách ly tập trung 2 bác sĩ, 1 nhân viên giữ xe (là 3 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 419), 4 người nhà của bệnh nhân và 120 người có mặt trong khung giờ nam thiếu niên này đến khám bệnh tại bệnh viện.

Theo thông tin trên báo Phụ nữ TP.HCM, sáng nay, Sở Y tế Quảng Ngãi đã chuyển bệnh nhân và 4 người nhà ra khu cách ly tập trung tại cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn để theo dõi và điều trị.

Ngoài ra, chính quyền địa phương tiếp tục thông báo những người dân từng có lịch sử tiếp xúc gần với bệnh nhân 419 trong thời gian từ ngày 13/7 đến nay cần có biện pháp tự cách ly và theo dõi y tế hợp lý.

Để phòng chống Covid-19, tỉnh Quảng Ngãi cũng kích hoạt lại các chốt kiểm tra y tế tại các cửa ngõ ra vào tỉnh với mục đích kiểm soát lượng người đi từ Đà Nẵng về. Đồng thời chính quyền tỉnh cũng yêu cầu dừng ngay các hoạt động quán bar, vũ trường, mát xa, nghiêm cấm khách du lịch ra đảo Lý Sơn trong thời điểm hiện tại.

Liên tục chở bệnh nhân 419, một nhà xe bất hợp tác trong việc phòng dịch Covid-19 Nhà xe Thanh Hường liên tục chở bệnh nhân 419 đi từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng và ngược lại nhưng bất hợp tác, từ chối cung cấp tên các hành khách cùng chuyến đi để phòng dịch Covid-19 - Ban phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi thông tin.

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