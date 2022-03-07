Một người đàn ông được phát hiện tử vong trong phòng khách sạn ở huyện Diễn Châu, Nghệ An.
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Theo báo Tiền Phong đưa tin, tối 6/3, một lãnh đạo UBND xã Diễn Thành (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, một người đàn ông được phát hiện đã tử vong trong khách sạn trên địa bàn xã. Nơi xảy ra vụ việc là khách sạn H.H 2 (đóng ở xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu).
Theo lễ tân khách sạn thông tin, người đàn ông này thuê phòng từ ngày 3/3. Tuy nhiên, đến ngày 6/3, trong phòng của người này bỗng bốc mùi hôi thối, lễ tân khách sạn mở cửa kiểm tra thì phát hiện khách đã tử vong.
Được biết, người đàn ông tử vong khoảng 50 tuổi, trú ở xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu. “Hiện cơ quan công an đang điều tra nên chưa rõ nguyên nhân vì sao người đàn ông này tử vong” - vị lãnh đạo này nói thêm.