Phát hiện phòng khách sạn bốc mùi hôi thối, lễ tân mở cửa thì tá hỏa phát hiện khách đã tử vong

Xã hội 07/03/2022 13:54

Một người đàn ông được phát hiện tử vong trong phòng khách sạn ở huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, tối 6/3, một lãnh đạo UBND xã Diễn Thành (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, một người đàn ông được phát hiện đã tử vong trong khách sạn trên địa bàn xã. Nơi xảy ra vụ việc là khách sạn H.H 2 (đóng ở xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu). 

Phát hiện phòng khách sạn bốc mùi hôi thối, lễ tân mở cửa thì tá hỏa phát hiện khách đã tử vong - Ảnh 1
Khách sạn nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Tiền Phong

Theo lễ tân khách sạn thông tin, người đàn ông này thuê phòng từ ngày 3/3. Tuy nhiên, đến ngày 6/3, trong phòng của người này bỗng bốc mùi hôi thối, lễ tân khách sạn mở cửa kiểm tra thì phát hiện khách đã tử vong.

Được biết, người đàn ông tử vong khoảng 50 tuổi, trú ở xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu. “Hiện cơ quan công an đang điều tra nên chưa rõ nguyên nhân vì sao người đàn ông này tử vong” - vị lãnh đạo này nói thêm.

Người đàn ông đột ngột tử vong sau khi một mình hát karaoke với 2 nhân viên nữ

Người đàn ông đột ngột tử vong sau khi một mình hát karaoke với 2 nhân viên nữ

Khi đang hát karaoke cùng hai nữ tiếp viên, người đàn ông 36 tuổi lên cơn co giật rồi tử vong. Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

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