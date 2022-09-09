Phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại cửa ra vào quán cà phê

Xã hội 09/09/2022 13:55

Nghe tiếng hô hoán của người bên trong căn nhà, chạy đến xem, thì người dân phát hiện ông D. (43 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ tại cửa ra vào.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 9/9, Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết, lúc gần 11h cùng ngày đơn vị đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người đàn ông tử vong được phát hiện trong tư thế treo cổ trong nhà trên đường Tân Thới Hiệp 09, phường Tân Thới Hiệp, quận 12.

Theo đó, thông tin ban đầu cho biết, sáng cùng ngày (9/9), một số người dân phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại cửa ra vào nhà cũng là quán cà phê, nước giải khát trên đường Tân Thới Hiệp 09, quận 12, nên báo công an.

Phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại cửa ra vào quán cà phê - Ảnh 1
Lực lượng chức năng điều tra, lấy lời khai người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Nguồn tin Dân Việt cũng nói thêm, sau khi nhận tin báo, Công an Q.12 (TP.HCM) có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Bước đầu xác định nạn nhân là ông D. (sinh năm 1979, ngụ quận 12). Hàng xóm Ông D. cho biết, ông là người hiền lành, hòa đồng với bà con lối xóm. Ông D. thuê căn nhà trên để ở và bán nước nhiều năm nay.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, lấy lời khai người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Người đàn ông 57 tuổi treo cổ tự tử, con gái nghi ngờ do bài đăng xúc phạm, vu khống bôi nhọ là 'biến thái' trên MXH

Người đàn ông 57 tuổi treo cổ tự tử, con gái nghi ngờ do bài đăng xúc phạm, vu khống bôi nhọ là 'biến thái' trên MXH

Sau khi biết tin người đàn ông treo cổ tự tử, nhiều người đã bức xúc và cho rằng bài đăng trên mạng xã hội kia đã vô tình giết chết một mạng người.

Xem thêm
Từ khóa:   treo cổ người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ Công an Q.12 (TP.HCM) tử vong Tân Thới Hiệp 09

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 33 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?