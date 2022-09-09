Nghe tiếng hô hoán của người bên trong căn nhà, chạy đến xem, thì người dân phát hiện ông D. (43 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ tại cửa ra vào.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 9/9, Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết, lúc gần 11h cùng ngày đơn vị đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người đàn ông tử vong được phát hiện trong tư thế treo cổ trong nhà trên đường Tân Thới Hiệp 09, phường Tân Thới Hiệp, quận 12.

Theo đó, thông tin ban đầu cho biết, sáng cùng ngày (9/9), một số người dân phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại cửa ra vào nhà cũng là quán cà phê, nước giải khát trên đường Tân Thới Hiệp 09, quận 12, nên báo công an.

Lực lượng chức năng điều tra, lấy lời khai người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Nguồn tin Dân Việt cũng nói thêm, sau khi nhận tin báo, Công an Q.12 (TP.HCM) có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Bước đầu xác định nạn nhân là ông D. (sinh năm 1979, ngụ quận 12). Hàng xóm Ông D. cho biết, ông là người hiền lành, hòa đồng với bà con lối xóm. Ông D. thuê căn nhà trên để ở và bán nước nhiều năm nay.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, lấy lời khai người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-nguoi-dan-ong-tu-vong-trong-tu-the-treo-co-tai-cua-ra-vao-quan-ca-phe-501009.html