Theo đó, vào chiều 23/8, trên một trang Fanpage với gần 200.000 người theo dõi ở H.Long Thành (Đồng Nai) đăng bài viết kèm theo hình ảnh, nội dung đề cập đến người đàn ông đi xe màu trắng ra giữa công viên vườn dầu Long Thành có hành động "biến thái" khi thấy mấy bạn gái trẻ thì lấy chuối (dự đoán là bộ phận sinh dục nam đã được chủ bài viết che bằng biểu tượng quả chuối) ra hù dọa các đối tượng nữ.

Theo Thanh Niên đưa tin, vào ngày 25/8, trên mạng xã hội ở H.Long Thành ( Đồng Nai ) rộ lên thông tin một người đàn ông 57 tuổi đã treo cổ tự tử , nghi nguyên nhân bị xúc phạm xuyên tạc vô cớ trên mạng xã hội.

Qua xác minh, người đàn ông trong bài viết trên là ông N.V.Đ (57 tuổi, An Giang) hiện đang ở trọ tại Thị trấn Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai. Tuy nhiên, đến rạng sáng 24/8, người nhà phát hiện ông N.V.Đ đã treo cổ tự tử trong phòng.

Bài đăng về ông N.V.Đ trên mạng xã hội và hình ảnh người dân chụp ông N.V.Đ cùng 3 người khác ngồi nhậu ở công viên vườn dầu. (Ảnh: Thanh Niên)

Sau sự việc đau buồn trên, con gái ông N.V.Đ trả lời phỏng vấn với Thanh Niên thông tin cho hay, ngay khi bài viết trên xuất hiện trên mạng xã hội thì mọi người trong nhà đã đọc được, khi chưa kịp hỏi nguyên nhân, thì đến 4 giờ ngày 24/8, người mẹ phát hiện ông N.V.Đ đã chết trong tư thế treo cổ trong phòng. Con gái ông N.V.Đ nghi vấn người bố tự tử do bị bài viết kia xúc phạm trên mạng xã hội.

Về phía trang Fanpage đăng tải thông tin về ông N.V.Đ hiện đã xóa bài đăng về ông và trong sáng 25/8 cũng đã có một bài viết giả và thanh minh.

Sau cái chết của ông N.V. Đ, trang fanpage đăng thông tin đã xóa bài viết và có thông tin giải thích, thanh minh. (Ảnh: Thanh Niên)

Theo đó, khi hay tin ông N.V.Đ tự tử chết, nhiều người đã bức xúc và cho rằng bài đăng trên mạng xã hội kia đã vô tình giết chết một mạng người. Trong số đó, Facebook có tên L.P phản ứng gay gắt và dẫn chứng đi kèm. Người này đưa ra tấm ảnh ông N.V.Đ đang ngồi nhậu cùng với 3 người đàn ông khác ở vườn dầu. Theo đó, tấm ảnh này được một người dân chụp vào buổi sáng 23/8 gửi cho anh, mục đích nói rằng "ông N.V.Đ có thể đã say xỉn và vô tình có hành động chưa chuẩn mực, chứ ông ấy không phải là người biến thái".

Hiện tại, Công an H.Long Thành cho biết đã nắm vụ việc và đang tiến hành xác minh, làm rõ nội dung bài đăng, nguyên nhân dẫn đến việc tự tử.