Bé gái bị bỏ rơi trong bụi cây vẫn còn nguyên dây rốn, trên cơ thể bé bị nhiều côn trùng bu đốt khiến ai nấy xót xa.
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Mới đây, người dân ấp Kim Qui B, xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang phát hiện một bé gái bị bỏ rơi gây xôn xao dư luận địa phương.
Theo thông tin ban đầu, sáng 23/6, chị Trần Ngọc Oanh (ngụ tại Ấp Kim Qui B) đang hái rau thì nghe tiếng trẻ khóc trong bụi cây gần đó. Lại gần kiểm tra, chị Oanh bàng hoàng phát hiện một bé gái sơ sinh vẫn còn nguyên dây rốn bị côn trùng bu kín người.
Chị Oanh hô hoán và cùng người dân xung quanh đưa cháu bé vào nhà sơ cứu, đồng thời báo cơ quan chức năng.
Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã cử cán bộ xuống hiện trường, lập biên bản, đưa em bé đến Trạm y tế xã Vân Khánh chăm sóc, sau đó chuyển về Trung tâm y tế huyện An Minh theo dõi và điều trị.
Do bị côn trùng đốt và chui vào lỗ tai nên cháu bé được đã chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Bé gái nặng khoảng 3 kg, sức khỏe đã ổn định.
Cách đây không lâu, một em bé suýt chết vì bị mẹ bỏ rơi ở hố ga khiến nhiều người phẫn nộ. Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 8/6, người dân xã Thanh Mỹ (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) phát hiện một bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi dưới hố ga. Khi được tìm thấy, trên người bé không có một mảnh vải che thân, bị kiến, giòi bu khắp người. Ngay sau đó, người dân đã đưa bé đi cấp cứu và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.
Hai ngày sau, Công an thị xã Sơn Tây đã xác định được danh tính người mẹ bỏ con ở hố ga. Người này tên P.T.T. (SN 1989, trú tại Hà Nam). Ngày 6/6, T. đón xe buýt lên thị xã Sơn Tây chơi. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, người phụ nữ bị vỡ ối và trở dạ.
Sau đó, T. đi một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu trong thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ rồi tự sinh con. Vì có hoàn cảnh khó khăn, không thể tự mình nuôi đứa trẻ cũng như không muốn ai biết việc mình sinh con nên sau khi sinh, người mẹ đã vứt con. Sau đó, T. tiến hành xóa mọi dấu vết rồi một mình trở về trung tâm Hà Nội.
Hiện cơ quan chức năng đang lập hồ sơ để xử lý người mẹ theo quy định của pháp luật cũng như đảm bảo quyền lợi của đứa trẻ. Bên cạnh đó, đứa trẻ hiện đang được chăm sóc tích cực tại Bệnh viện đa khoa Xanh-Pôn. Mọi người gọi bé với cái tên Nguyễn Văn An với hy vọng sau này em sẽ có một cuộc đời bình an.