Vụ bé trai sinh non bị bỏ rơi trong lavabo khách sạn ở TP.HCM: Cha mẹ không đến nhận

Xã hội 16/06/2020 17:34

Bé trai bị bỏ rơi trong lavabo khách sạn ở TP.HCM đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng điều trị khỏe mạnh. Đã 1 tháng trôi qua, vẫn không có ai đến nhận và đưa em về nhà.

Hôm nay (16/6), đại diện Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cho biết bé trai bị bỏ rơi trong lavabo khách sạn ở huyện Bình Chánh đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Cách đây khoảng 1 tháng, bé trai được nhân viên khách sạn đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị nhiễm trùng sơ sinh nặng. Theo các bác sĩ, em bé sinh thiếu tháng, khoảng 29 tuổi, nặng 2,8 kg. 

Thấy hoàn cảnh em bé đáng thương, các bác sĩ, điều dưỡng đã chăm sóc và yêu thương bé như con ruột.

Từ đó đến nay, các nhân viên y tế mong ngóng cha mẹ, người thân sẽ đến nhận bé về nhà nhưng đều không có kết quả.

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Bé trai bị bỏ rơi trong lavabo khách sạn được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội - Ảnh: Tổ Quốc

Hiện cậu bé đã làm giấy khai sinh và được các bác sĩ đặt tên là Nguyễn Thành Nhân. Ngày 12/6 vừa qua, Thành Nhân đã được xuất viện. Em bé đã nặng hơn 3 kg, ăn ngủ và bú tốt. 

Bà Nguyễn Kim Diễm, cán bộ Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh đã đưa Thành Nhân về một Trung tâm Bảo trợ xã hội ở TP.HCM tiếp tục nuôi dưỡng.

Cách đây ít ngày, một em bé suýt chết vì bị mẹ bỏ rơi ở hố ga khiến nhiều người phẫn nộ. Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 8/6, người dân xã Thanh Mỹ (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) phát hiện một bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi dưới hố ga. Khi được tìm thấy, trên người bé không có một mảnh vải che thân, bị kiến, giòi bu khắp người. Ngay sau đó, người dân đã đưa bé đi cấp cứu và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Hai ngày sau, Công an thị xã Sơn Tây đã xác định được danh tính người mẹ bỏ con ở hố ga. Người này tên P.T.T. (SN 1989, trú tại Hà Nam). Ngày 6/6, T. đón xe buýt lên thị xã Sơn Tây chơi. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, người phụ nữ bị vỡ ối và trở dạ. 

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Mẹ bỏ con mới sinh dưới hố ga vì hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Internet

Sau đó, T. đi một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu trong thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ rồi tự sinh con. Vì có hoàn cảnh khó khăn, không thể tự mình nuôi đứa trẻ cũng như không muốn ai biết việc mình sinh con nên sau khi sinh, người mẹ đã vứt con. Sau đó, T. tiến hành xóa mọi dấu vết rồi một mình trở về trung tâm Hà Nội.

Hiện cơ quan chức năng đang lập hồ sơ để xử lý người mẹ theo quy định của pháp luật cũng như đảm bảo quyền lợi của đứa trẻ. Bên cạnh đó, đứa trẻ hiện đang được chăm sóc tích cực tại Bệnh viện đa khoa Xanh-Pôn. Mọi người gọi bé với cái tên Nguyễn Văn An với hy vọng sau này em sẽ có một cuộc đời bình an.

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