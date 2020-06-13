Sau gần 1 năm, bé gái bị mẹ bỏ rơi ở chùa Nhất đã nói sõi, lên ký đều và rất lanh lợi, ngoan ngoãn.

Cách đây gần 1 năm, một cô gái trẻ bỏ rơi con gái gần 1 tuổi ở chùa Nhất (thôn Nhất, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), kèm lá thư tay có nội dung: "Nhà sư ạ! Em sinh viên vì tin người nên em trót dại một lần và sinh ra bé. Đến nay vì điều kiện hoàn cảnh nên em cố giữ và nuôi bé Nguyễn Gia Hân nhưng gia đình bố mẹ anh ấy không nhận. Em còn phải đi lấy chồng không nuôi được cháu. Vậy em viết giấy này xin gửi cháu vào chùa xin sư nuôi dưỡng. Mẹ đau lòng tạm biệt con".

Thời gian qua, nhiều người đến chùa xin được nhận bé gái bị mẹ bỏ rơi làm con nuôi, tuy nhiên trụ trì chùa là sư thầy Thích Đàm Tươi vẫn tha thiết mong muốn được nuôi dưỡng bé khôn lớn.

Bé gái bị mẹ bỏ rơi ở chùa - Ảnh: Internet

Theo sư trụ trì, bé Gia Hân sức khỏe tốt và rất lanh lợi, ngoan ngoãn, ai nhìn cũng yêu quý. Hiện tại bé gái đã được làm thủ tục đối với trẻ mồ côi và được trợ cấp theo chế độ mỗi tháng 655.000 đồng.

Dù sống trong chùa nhưng bé Hân được chăm sóc theo chế độ của một đứa trẻ bình thường từ ăn uống đến sinh hoạt. Bé gái được ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và uống sữa, chứ không ăn chay như mọi người ở trong chùa.

Nhà chùa dự định khi bé gái được 3 tuổi, cứng cáp hơn một chút sẽ gửi bé đi học mầm non, đến 6 tuổi sẽ cho bé đến trường học như các trẻ em khác.

Tâm thư người mẹ để lại - Ảnh: Internet

"Chúng tôi nuôi dạy để bé phát triển như trẻ em bình thường chứ không có ý định bắt bé phải ăn, học theo những người tu hành. Sau này lớn, bé sẽ tự quyết định, còn theo con đường tu hành hay không cũng phải là cái duyên", sư thầy Thích Đàm Tươi trao đổi với VOV.

Bác sĩ cứu sống cháu bé bị bỏ rơi ở hố gas giữa trời nắng 40 độ bật khóc: "Đến bây giờ bọn mình vẫn sốc, nhấc chiếc áo ra mình thấy con ấu trùng đầu tiên..." Theo chia sẻ của bác sĩ Trần Thị Mai Anh (Khoa Sơ sinh, BV Xanh-Pôn), ngay khi tiếp nhận cháu bé bị mẹ bỏ rơi, các y bác sĩ đã phải thật nhanh làm vệ sinh cho em bé, vệ sinh ngoài da, sử dụng thuốc để em bé đỡ tình trạng nhiễm trùng, đỡ được tí nào hay tí ấy.

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