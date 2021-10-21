Người dân phát hiện 2 mẹ con tử vong trong phòng trọ trên địa bàn phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Theo Vietnamnet đưa tin, ngày 20/10, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ việc 2 người tử vong trong phòng trọ trên địa bàn vào sáng cùng ngày.

Nạn nhân là một người đàn ông, tên N.V.T. (51 tuổi) và bà N.T.Đ. (76 tuổi), hai người là mẹ con, cùng trú tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 sáng 20/10, tại phòng trọ ở khu phố Phước Hưng, phường Mỹ Xuân, người dân phát hiện bà N.T.Đ. tử vong trong tư thế nằm ngửa trên giường và con trai N.V.T. tử vong trong tư thế treo cổ.

Căn phòng trọ nơi xảy ra vụ việc và lá thư tuyệt mệnh để lại - Ảnh: Vietnamnnet

Ngay khi nhận được tin báo, Công an thị xã Phú Mỹ đã phối hợp với VKSND cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện trên đầu giường nơi bà T. tử vong có 2 chai thuốc trừ sâu, trong đó 1 chai đã hết, chai còn lại đã mở nắp. Bên dưới chân người con trai có một lá thư tuyệt mệnh do nạn nhân để lại.

Trong nội dung bức thư, nạn nhân bày tỏ nỗi tuyệt vọng trước khi quyết định tìm đến cái chết và gửi lời xin lỗi đến vợ con. Đồng thời, nạn nhân chia sẻ nguyên nhân tìm đến cái chết vì đang mắc một căn bệnh nặng dẫn đến trầm cảm, với ý nghĩ nếu sống sẽ là gánh nặng cho người thân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

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