Phẫn nộ: Bé gái 8 tuổi bị giáo viên dạy thêm đánh 20 roi khiến người thâm tím, rướm máu

Xã hội 14/08/2017 21:22

Vì không làm bài tập về nhà, bé gái 8 tuổi bị cô giáo dạy tiếng Anh đánh đòn khiến cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím và rướm máu.

Theo thông tin mới nhất được đài phát thanh và truyền hình tỉnh Đắk Nông đăng tải, nạn nhân là cháu Vũ Đặng Quỳnh Anh (8 tuổi), trú tại thôn 3, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức.

Ngày 14/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Đức cho biết đang tiến hành điều tra, xác minh vụ bạo hành học sinh xảy ra trên địa bàn huyện.

Chia sẻ với phóng viên của đài phát thanh và truyền hình tỉnh Đắk Nông, anh Vũ Văn Nghĩa (bố cháu Quỳnh Anh) cho biết, khoảng hơn một tháng trước con gái anh theo học lớp dạy thêm tiếng Anh của cô Nguyễn Thị Phương (trú tại xã Đắk Buk So).

Phẫn nộ: Bé gái 8 tuổi bị giáo viên dạy thêm đánh 20 roi khiến người thâm tím, rướm máu - Ảnh 1
Vết thương trên người bé Quỳnh Anh do bà Phương gây ra - Ảnh: Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Đắk Nông

Đến chiều ngày 8/8, anh Nghĩa đến đón con về nhà thì thấy bé có một số biểu hiện kỳ lạ như lo sợ, không nói chuyện nhiều như ngày thường. Buổi tối cùng ngày, khi đưa bé đi tắm thì bà nội phát hiện trên người bé có nhiều vết bầm tím và bị rướm máu.

Sau khi người nhà hỏi thì bé Quỳnh Anh mới kể là bị cô Phương dùng thước đánh 20 roi vì chưa hoàn thành bài tập về nhà.

Khi người nhà tìm gặp thì người này không thừa nhận đã đánh bé Quỳnh Anh. Để làm rõ, gia đình anh Nghĩa quyết định tố cáo sự việc lên cơ quan công an. Đến ngày 9/8, bà Nguyễn Thị Phương đã tìm đến nhà thừa nhận việc đánh cháu và xin lỗi gia đình.

Theo ông Nguyễn Xuân Đan - Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Tuy Đức, cơ sở dạy tiếng Anh của bà Phương chỉ là cơ sở tự phát do đối tượng tự mở tại nhà riêng và hoạt động được khoảng 4 năm. Hiện tại, bà Phương là lao động tự do và không công tác trong ngành giáo dục.

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