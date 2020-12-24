Màn đánh ghen trong phòng trọ khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao. Hiện vụ việc này vẫn đang được mọi người chia sẻ không ngừng.

Hôm qua, cộng đồng mạng “đổ mồ hôi lạnh” với màn đánh ghen trong chòi lá. Mọi người còn chưa kịp “hoàn hồn” thì mới đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện thêm vụ đánh ghen trong phòng trọ khiến dân tình bàn tán không ngừng.

Theo đoạn clip đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, người chồng nói với vợ là “đi mua cá lóc”. Thế nhưng, anh ta lại lén lút đi đến phòng trọ với nhân tình. Không ngờ chị vợ đã chuẩn bị từ trước, kéo theo người đến bắt tại trận.

Phát hiện chồng ngoại tình, vợ kéo người đi đánh ghen trong phòng trọ - Ảnh: Internet

Bị chồng phản bội, người vợ vẫn lịch sự nói với kẻ thứ 3: “Chị có biết nó có 2 đứa con không?”. Sau đó, chị bức xúc mỉa mai: “Bà nhìn đi, bà già hơn cả chị tôi nữa kìa”.

Thấy sự việc ồn ào, người xung quanh lên tiếng can ngăn. Dù bị mỉa mai, cô nhân tình chỉ đứng nép 1 góc. Trong khi đó, anh chồng lại thản nhiên nói với vợ “giờ không sống được thì thôi”. Trong cơn tức giận, chị vợ đã lao tới móc ví chồng. Ai cũng nghĩ người vợ sẽ lấy hết tiền nhưng chẳng ngờ chị lại ném tiền lên giường nói với chồng: “Đây nè tiền mày nè, lấy đi, tao cho đàng hoàng”.

Hiện vụ việc vẫn đang gây xôn xao trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Chưa biết cuối cùng vụ việc được giải quyết ra sao nhưng sau khi được chia sẻ, đoạn clip trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Hầu hết cư dân mạng đều lên tiếng chỉ trích người chồng bội bạc này.

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