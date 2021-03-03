Phá cửa phòng trọ phát hiện thi thể thanh niên 19 tuổi đang phân hủy

Xã hội 03/03/2021 19:25

Thấy mùi hôi phát ra từ phòng trọ, người dân phá cửa kiểm tra và phát hiện thi thể nam thanh niên 19 tuổi.

Theo thông tin đăng tải trên Công Lý, vào trưa ngày 3/3, người dân ở khu nhà trọ ở đường Bình Chuẩn 20 (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) thấy mùi hôi nồng nặc phát ra từ căn phòng trọ số 6.

Mọi người phá cửa kiểm tra thì phát hiện thi thể nam thanh niên đang phân hủy. Nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ. Người dân lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Phá cửa phòng trọ phát hiện thi thể thanh niên 19 tuổi đang phân hủy - Ảnh 1
Phá cửa phòng trọ phát hiện thi thể thanh niên 19 tuổi đang phân hủy - Ảnh: Công Lý

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Phan Minh Th. (SN 2002, quê Đắk Lắk). Theo người dân địa phương, nạn nhân sống khá khép kín nên mọi người không thể phát hiện vụ việc từ sớm hơn. Chỉ khi thấy mùi hôi thối bốc lên, mọi người đi kiểm tra mới biết anh Th. đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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