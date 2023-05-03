Trong dịp nghỉ lễ, tỉnh Đồng Nai ghi nhận 2 trường hợp học sinh chết đuối khi cùng bạn bè đi chơi lễ tại các khu vực sông, hồ nước sâu.

Theo thông tin từ Báo Nhân Dân, chiều 3/5, UBND xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai xác nhận đã tìm được thi thể nam sinh chết đuối ở thác Trời khi chơi lễ.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, em N.H.Đ. (15 tuổi), học sinh lớp 9, ra chơi tại khu vực thác Trời trên sông La Ngà, đoạn chạy qua hai xã Suối Nho, huyện Định Quán và xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc thì không may gặp nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ Công an huyện Xuân Lộc và chính quyền địa phương, người dân đã tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng cứu hộ Công an huyện Xuân Lộc và người dân địa phương tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Báo Nhân Dân

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, thi thể em Đ. đã được tìm thấy ở thác Trời thuộc địa phận xã Xuân Bắc, sau đó được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Theo Báo Tuổi Trẻ, trước đó, chiều 29/4, tại khu vực hồ Gia Măng (xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc) cũng xảy ra vụ chết đuối khi đi chơi lễ.

Cụ thể, P.Q.D. (19 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cùng 5 người khác đến khu vực hồ Gia Măng chơi rồi xuống hồ bơi. Tuy nhiên sau đó mọi người không thấy D. lên nên vội vàng tìm kiếm. Đến 17h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể nạn nhân.

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