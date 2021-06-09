Ông Dũng ‘lò vôi’ đáp trả tin đồn ‘hứa lèo’ vụ hiến 1.000 tỷ đồng: Tôi chưa bao giờ hứa gì mà không làm được

Trong buổi livestream tối ngày 8/6, bên cạnh việc chúc mừng lễ kỷ niệm15 năm ngày cưới của mình, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng cũng lên tiếng về lời hứa ủng hộ 1.000 tỷ cho đất nước chống dịch trước đó.

Tối ngày 8/6, vợ chồng ông Dũng "lò vôi" và bà Nguyễn Phương Hằng đã có buổi "kỷ niệm 15 năm ngày cưới online" cùng nhân viên và những người yêu quý mình. Sau màn nâng ly chúc mừng, ông Dũng đã ngay lập tức đề cập đến việc hiến đất giúp dân mùa Covid-19. Vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' - Ảnh: Chụp màn hình Theo đó, ông cho biết gần đây trên mạng xã hội có nhiều ý kiến thắc mắc rằng gia đình ông hứa hiến đất quy đổi thành 1.000 tỷ ủng hộ công tác chống dịch mà vẫn chưa thấy. Nhân dịp này, ông muốn khẳng định một lần nữa là gửi công văn cho tỉnh Bình Dương và hiện cũng đã nhận được thư trả lời về việc xem xét đề nghị hiến đất của gia đình mình.

"Hiện tại, gia đình tôi đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Dương. Nếu quá trình tiếp nhận khó khăn, quỹ Hằng Hữu sẽ đứng ra tổ chức đấu giá rồi ủng hộ bằng tiền mặt. Nếu thấy chưa đủ, gia đình tôi sẵn sàng hiến thêm đất. Chúng tôi tiền mặt không nhiều nhưng có thể hiến bằng đất thưa quý vị" - ông Dũng "Lò Vôi" khẳng định. Ngay sau đó, bà Hằng cũng bức xúc lên tiếng: "Làm cũng bị chửi mà không làm cũng bị chửi, thật khó chiều lòng được tất cả mọi người".

Văn bản trả lời của UBND tỉnh Bình Dương - Ảnh: Chụp màn hình Được biết, trước đó, theo Pháp luật Việt Nam, ngày 10/5, ông Huỳnh Uy Dũng cũng đã có văn bản gửi đến tỉnh Bình Dương đề xuất hiến tặng 2ha đất (trị giá 500 tỷ đồng) tại Block A38 và Block A39 thuộc KDC Đại Nam để giúp Quỹ phòng, chống dịch. Ngày 12/5, ông Huỳnh Uy Dũng với tư cách Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam gửi văn bản đến UBND tỉnh Bình Dương đề nghị hiến tặng thêm 2 Block: A47 có 22 lô với tổng diện tích là: 3.446,5m2 và A48 có 106 lô với tổng diện tích là 16.610,3m2. Tổng cộng, 128 lô đất với diện tích 20.056,8m2 (khoảng 2 ha). Như vậy, tổng diện tích mà ông Huỳnh Uy Dũng muốn hiến tặng cho Quỹ phòng, chống COVID - 19 là 4 ha, với tổng giá trị ước tính lên đến 1.000 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID -19. Chưa dừng lại ở đó, theo như bà Hằng tiết lộ trong buổi livestream trước, hiện, ông Dũng đang đầu tư mở một nhà máy sản xuất găng tay, lô hàng đầu tiên sẽ sẽ tặng cho Việt Nam trong mùa dịch này.

15 năm sống với đại gia Dũng 'lò vôi', bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ sự thật nghiệt ngã: Em đau khổ biết nhường nào Nhân kỷ niệm 15 năm ngày cưới, mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã có bức tâm thư gửi chồng đầy cảm động. Bài viết sau đó đã nhận về nhiều lời chúc phúc từ dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-dung-lo-voi-dap-tra-tin-don-hua-leo-vu-hien-1000-ty-dong-toi-chua-bao-gio-hua-gi-ma-khong-lam-duoc-408151.html