Ông Dũng 'lò vôi' cũng phải thốt lên: 'Ba chóng mặt quá' khi thiếu gia thừa kế KDL Đại Nam làm điều này

Xã hội 14/09/2021 09:42

Vì còn quá bé nên ngay cả cha ruột là ông Huỳnh Uy Dũng cũng không thể chịu nổi sự tinh nghịch của cậu ấm Huỳnh Hằng Hữu.

Là con trai chung duy nhất của đại gia Dũng 'lò vôi' và nữ doanh nhân Phương Hằng, kể từ khi còn nhỏ, người thừa kế KDL Đại Nam trị giá 6000 tỷ Huỳnh Hằng Hữu đã trở thành tâm điểm của dư luận. Ngoài ra, Hằng Hữu cũng được chính cha ruột ấn định tương lai sẽ trở thành Chủ tịch HĐQT của Đại Nam.

phuong hang 1
Thiếu gia Huỳnh Hằng Hữu và 2 vị phụ huynh 'quyền lực' - Ảnh: Internet

Trong một sự kiện gần đây có sự tham gia của đại gia Bình Dương và Chủ tịch HĐQT tương lai của Đại Nam, netizen đã soi ra một chi tiết vô cùng thú vị. Vì quá tinh nghịch và năng động trên sân khấu, Hằng Hữu đã khiến ông Dũng 'lò vôi' phải thốt lên ngay lúc đang phát biểu: "Ba chóng mặt quá!".

phuong hang 2
Hằng Hữu không chịu đứng im mà đi lòng vòng xung quanh bố - Ảnh: Internet
phuong hang 3
Ông Dũng 'lò vôi' cũng chịu không nổi, phải thốt lên: 'Ba chóng mặt quá' - Ảnh: Internet

Theo đó, trong một sự kiện giao lưu - talk show của vợ mình - doanh nhân Phương Hằng, đại gia Huỳnh Uy Dũng đã đứng lên phát biểu vài lời. Nội dung của lời phát biểu của ông Dũng 'lò vôi' xoay quanh người thừa kế tương lai của mình là Huỳnh Hằng Hữu.

Vậy mà khi cha đang thao thao bất tuyệt về mình, Hằng Hữu lại lại tinh nghịch đi lòng vòng dưới chân của ông khiến người xem không khỏi thích thú và cười ồ lên. Cũng vì lý do này mà ông Dũng 'lò vôi' đã phải bất lực thốt lên: "Ba chóng mặt quá!".

Được biết, ngay từ khi 1 tuổi, Huỳnh Hằng Hữu đã được thừa kế khối tài sản khổng lồ từ cha mẹ ruột đều là những doanh nhân thành đạt. Hiện tại, cậu bé Hằng Hữu đã 9 tuổi, học tập tại trường quốc tế và được lập kênh YouTube, TikTok riêng của mình.

Từ khóa:   bà Phương Hằng ông Dũng lò vôi con trai bà Phương Hằng

TIN MỚI NHẤT

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 1 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 3 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 18 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 5 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 5 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 6 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số