Ông Dũng 'lò vôi' cũng phải thốt lên: 'Ba chóng mặt quá' khi thiếu gia thừa kế KDL Đại Nam làm điều này

Vì còn quá bé nên ngay cả cha ruột là ông Huỳnh Uy Dũng cũng không thể chịu nổi sự tinh nghịch của cậu ấm Huỳnh Hằng Hữu.

Là con trai chung duy nhất của đại gia Dũng 'lò vôi' và nữ doanh nhân Phương Hằng, kể từ khi còn nhỏ, người thừa kế KDL Đại Nam trị giá 6000 tỷ Huỳnh Hằng Hữu đã trở thành tâm điểm của dư luận. Ngoài ra, Hằng Hữu cũng được chính cha ruột ấn định tương lai sẽ trở thành Chủ tịch HĐQT của Đại Nam.

Thiếu gia Huỳnh Hằng Hữu và 2 vị phụ huynh 'quyền lực' - Ảnh: Internet

Trong một sự kiện gần đây có sự tham gia của đại gia Bình Dương và Chủ tịch HĐQT tương lai của Đại Nam, netizen đã soi ra một chi tiết vô cùng thú vị. Vì quá tinh nghịch và năng động trên sân khấu, Hằng Hữu đã khiến ông Dũng 'lò vôi' phải thốt lên ngay lúc đang phát biểu: "Ba chóng mặt quá!".

Hằng Hữu không chịu đứng im mà đi lòng vòng xung quanh bố - Ảnh: Internet

Ông Dũng 'lò vôi' cũng chịu không nổi, phải thốt lên: 'Ba chóng mặt quá' - Ảnh: Internet

Theo đó, trong một sự kiện giao lưu - talk show của vợ mình - doanh nhân Phương Hằng, đại gia Huỳnh Uy Dũng đã đứng lên phát biểu vài lời. Nội dung của lời phát biểu của ông Dũng 'lò vôi' xoay quanh người thừa kế tương lai của mình là Huỳnh Hằng Hữu.

Vậy mà khi cha đang thao thao bất tuyệt về mình, Hằng Hữu lại lại tinh nghịch đi lòng vòng dưới chân của ông khiến người xem không khỏi thích thú và cười ồ lên. Cũng vì lý do này mà ông Dũng 'lò vôi' đã phải bất lực thốt lên: "Ba chóng mặt quá!".

Được biết, ngay từ khi 1 tuổi, Huỳnh Hằng Hữu đã được thừa kế khối tài sản khổng lồ từ cha mẹ ruột đều là những doanh nhân thành đạt. Hiện tại, cậu bé Hằng Hữu đã 9 tuổi, học tập tại trường quốc tế và được lập kênh YouTube, TikTok riêng của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-dung-lo-voi-cung-phai-thot-len-ba-chong-mat-qua-khi-thieu-gia-thua-ke-kdl-dai-nam-lam-dieu-nay-424204.html