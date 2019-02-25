Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: ‘Dù Trung Nguyên có sụp đổ, qua vẫn phải giữ một số nguyên tắc riêng của mình’

Chiều 25/2, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã có mặt ở Tòa án nhân dân TP.HCM để tiếp tục giải quyết vụ ly hôn với bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Có mặt tại tòa trước thời gian xét xử 30 phút, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã có một số chia sẻ với phóng viên.



Ông Đặng Lê Nguyên Vũ có mặt sớm tại tòa - Ảnh: Thu Hà - Phương Duy

Tại đây, ông Vũ đã khẳng định rằng: “Dù Trung Nguyên có sụp đổ, qua vẫn phải giữ một số nguyên tắc riêng của mình”.

Bên cạnh đó, ông Vũ cho rằng những đứa con của mình sẽ được hưởng những gì xứng đáng mà không phải tranh giành.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cũng sớm có mặt cùng luật sư - Ảnh: Phương Duy - Thu Hà

Theo lịch xét xử, 14 giờ chiều 25/2, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ ly hôn giữa vợ chồng “vua cà phê" sẽ tiếp tục diễn ra.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin đến bạn đọc.

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