Ông chủ tập đoàn Trung Nguyên có phản hồi đầu tiên giữa tin xem xét huỷ án ly hôn?

Trung Nguyên khẳng định, từ trước đến nay, tập đoàn này luôn tuân theo các quy định của pháp luật và bản án mà toà đã tuyên.

Liên quan đến vụ ly hôn của vợ chồng chủ tập đoàn Trung Nguyên gây xôn xao dư luận, theo thông tin báo Thanh Niên, sau nhiều lần xét xử qua các cấp tòa, đến tháng 3/2021, HĐTP TANDTC đã ra quyết định giám đốc thẩm cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ ly hôn. Về phân chia tài sản chung: Tổng tài sản của bà Thảo với ông Vũ giải quyết chia giá trị hơn 7.900 tỉ đồng (làm tròn). Trong đó, bà Lê Hoàng Diệp Thảo được chia tổng số tài sản trị giá hơn 3.245 tỉ đồng, ông Đặng Lê Nguyên Vũ được chia tổng số tài sản trị giá hơn 4.687 tỉ đồng. Bà Thảo được chia tài sản ít hơn chồng khoảng 20% (1.441 tỉ đồng). Do đó, bà Lê Hoàng Diệp Thảo tiếp tục có đơn kiến nghị xem xét lại.

Vụ ly hôn ồn ào của vợ chồng chủ tập đoàn Trung Nguyên gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet Mới đây, trao đổi với Doanh nghiệp và Tiếp thị về vụ ly hôn này, đại diện truyền thông của tập đoàn Trung Nguyên cho biết, tính đến chiều tối 14/1, Trung Nguyên vẫn chưa nhận được văn bản nào của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Mọi thông tin về việc xem xét huỷ án mới chỉ dừng ở nội dung trên báo chí. Trước đó, trong buổi tối có thông tin trên báo chí về việc Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị xem xét huỷ bản án ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo vào ông Đặng Lê Nguyên Vũ, bà chủ King Coffee đã ngay lập tức có chia sẻ trên trang cá nhân.

Cụ thể, ngoài việc trích lại phần nội dung của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về "Quyết định giám đốc thẩm buộc bà Thảo chấm dứt hoạt động kinh doanh bình thường là "không phù hợp" quyền tự do kinh doanh, quyền bình đẳng nam nữ được nêu trong Hiến pháp năm 2013 và nguyên tắc chia tài sản chung vợ chồng trong Luật Hôn nhân và Gia đình", nguyên đơn trong vụ án ly hôn cũng cho biết, bản thân chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán theo quyết định thi hành án nào của bản án ly hôn trên. Điều đáng nói, vụ ly hôn này đã được xét xử qua ba cấp, sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm, trong đó, bản án giám đốc thẩm vừa được TAND Tối cao ban hành vào tháng 5/2021 giao ông Vũ sở hữu toàn bộ cổ phần tại các công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên trị giá 5.655 tỷ đồng nhưng phải trả số tiền tương đương 40% cổ phần cho bà Thảo. Bà Thảo được sở hữu toàn bộ tiền đứng tên bà gửi tại các ngân hàng là hơn 1.551 tỷ đồng (sau khi trừ đi phần ông Vũ đã rút) để cấn trừ vào cổ phần. Do đó, ông Vũ phải thanh toán cho bà Thảo số tiền chênh lệch về giá trị tài sản thực nhận so với giá trị tài sản được chia là hơn 1.318 tỷ đồng. Số tiền chênh lệch này phía Trung Nguyên khẳng định đã thực hiện xong nghĩa vụ vào tháng 5/2021, thông qua 2 hai đợt thanh toán vào ngày ngày 13/1/2020 với số tiền 1.191 tỷ đồng và ngày 20/5/2021 với số tiền 127 tỷ đồng.

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