Ớn lạnh video ghi lại cảnh 3 con gái đốt mẹ già vì chia đất, xóm làng bủn rủn tay chân kể lại sự việc đau lòng

Ngày 30/10, ông Đỗ Trọng Hoạch, Chủ tịch UBND xã Trung Hoà (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) xác nhận với Zing, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ phóng hỏa đốt nhà khiến 4 người bị thương, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do mâu thuẫn liên quan đến phân chia tài sản.

Sau đó, 3 người con gái của bà Đ. đã đi mua một can xăng về, đổ vào nền nhà bà Đ. rồi đốt. Sự việc khiến cả 4 mẹ con bị bỏng, trong đó 3 người phải đi bệnh viện, còn 1 người con gái bị nhẹ nên ở nhà", ông Hoạch thông tin.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã trích xuất camera an ninh của gia đình để điều tra. Một phần vụ việc đã được camera an ninh của gia đình ghi lại.

3 cô con gái kéo mẹ già vào nền nhà đổ xăng rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa lan nhanh khiến người mẹ và 3 con gái bị bỏng. Ảnh: Chụp màn hình

Trong clip, người con gái mặc quần áo chống nắng, cầm can xăng tưới khắp nhà. Thấy vậy, người mẹ vào can nhưng người này vẫn tiếp tục. Sau đó, 3 cô con gái kéo mẹ vào chỗ đổ xăng rồi phóng hỏa khiến ngọn lửa bùng lên. Cả 4 mẹ con cố gắng chạy ra ngoài nhưng vẫn bị ngọn lửa bao trùm khiến tất cả đều bị bỏng.

Người con gái kéo mẹ vào nhà rồi đổ xăng ra đốt

Chia sẻ với PV báo Phụ Nữ Việt Nam, anh Đ.T.T. (40 tuổi, thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa) người chứng kiến vụ việc cho biết, khoảng 8h sáng 30/10, anh đi ngang qua nhà bà Đ. thì thấy rất đông người nên anh đã dừng lại tìm hiểu xem có chuyện gì.

"Lúc tôi đến đã thấy bà Đ. cùng 3 người con gái của bà đang cãi nhau rất to, mặc dù có nhiều người hàng xóm đứng ra khuyên can, nhưng mâu thuẫn giữa mấy mẹ con bà Đ. vẫn rất căng thẳng".

Theo lời của anh Đ.T.T., do không can thiệp được nên con dâu bà Đ. đã phóng xe máy đi mời họ hàng đến nhà để nhờ đứng ra giải quyết. Cùng lúc đó con gái thứ 3 của bà Đ. đã mang một can xăng 10L (bên trong có 5L xăng) vào nhà rồi gọi bà Đ. vào trong nói chuyện.

Lúc đó, cô này nói với bà Đ. là: "Mẹ vào đây, vào đây bọn con xin lỗi mẹ". Bà Đ. không vào, nhưng đã bị 3 người con gái kéo vào. Sau khi bà Đ. vào trong thì cô con gái thứ 3 đã đổ xăng ra nền nhà (nền nhà được lót bằng tấm xốp) rồi lấy 1 chiếc túi nylon châm lửa đốt, chỉ 1 giây sau, ngọn lửa bao trùm cả căn nhà.

"Lửa lúc đó cháy rất to, chúng tôi cứ nghĩ mấy mẹ con bà Đ. đã không qua khỏi. Tuy nhiên một lúc sau, tôi thấy con gái cả của bà Đ. chạy từ trong ra, nhìn người cô ta lúc đó như một ngọn đuốc... Rất may cô gái này đã được chúng tôi cấp cứu kịp thời. Sau khi khống chế được ngọn lửa, chúng tôi mới lần lượt đưa từng người ra ngoài", anh T. kể lại.

Anh T. cho biết, thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 5 người, bao gồm: bà Đ. và 3 người con gái; con trai bà Đ. (lúc này đang ngủ trên tầng 2).

"Chúng tôi ở bên ngoài múc nước hắt vào trong, còn con trai bà Đ. ở trong sử dụng chăn để dập lửa... Từ xưa đến nay ở làng tôi chưa bao giờ xảy ra sự việc đau lòng đến thế. Mỗi lần nghĩ lại hình ảnh 3 người con bà Đ. kéo bà vào trong rồi đổ xăng châm lửa đốt, tôi rất ám ảnh", anh T. nói với tờ báo trên.

Những người con có kế hoạch đốt nhà mẹ từ trước

Người dân bàng hoàng kể lại sự việc. ẢNh: Phụ Nữ Việt Nam

Thông tin thêm với tờ Phụ Nữ Việt Nam, bà H. cho biết: "Hôm 29/10 (ngày giỗ chồng bà Đ.) mấy người con gái bà Đ. lại cãi nhau với mẹ của mình. Các cô ấy còn nói với bà Đ. là, nếu không chia lại tài sản (đất đai) thì sẽ đập tường, đốt cái nhà này... Không ngờ đến hôm sau, mấy người con bà Đ. làm thật.

Khoảng 9h sáng ngày 30/10, mấy mẹ con bà Đ. đang cãi nhau ngoài sân thì mấy cô con gái bất ngờ kéo bà Đ. vào trong rồi đổ xăng xuống nền nhà đốt. Khi người dân khống chế được ngọn lửa, định đưa mấy mẹ con bà Đ. ra ngoài, nhưng cũng rất khó khăn. Nhiều người phải vần nạn nhân lên chiếc chăn bông, sau đó đưa lên ô tô. Chứ dùng tay không, không bám được vào người, vì phần da các nạn nhân đều bị bong tróc do lửa cháy. Dùng tay không chạm vào bị trơn tuột... Giờ nghĩ lại cảnh đó tôi vẫn bủn rủn chân tay".