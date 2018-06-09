“Chúng mày chửi tao đi, mỗi câu tao cho 500 ngàn. Nào các em chửi chị đi, chửi cho chị có động lực làm giàu”, nữ tài xế đỗ xe chắn ngang đường ở Sa Pa vừa lớn tiếng thách thức cộng đồng mạng.

Vụ việc đỗ xe chắn đường thách thức công an chưa kịp lắng xuống thì nhân vật chính lại "treo thưởng" cho mọi người: Ai chửi mình sẽ được nhận 500 nghìn đồng!

Trần tình trên mạng xã hội, chị ta cho rằng bản thân mình giống như nhân vật Chí Phèo bị cả xã hội căm ghét. Dù vậy, chị vẫn không lấy làm tức giận mà còn thấy hãnh diện vì như vậy mới có động lực làm giàu.

Người phụ nữ thách thức cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình

Nữ tài xế thách thức: “Mỗi đứa chửi tao một từ thôi, tao thưởng cho 500. Chửi cho hay vào, chửi càng nhiều, càng có nhiều tiền. Chửi cho chị có động lực mình làm giàu, động lực phấn đấu thêm”.

Ngay sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, nữ tài xế tiếp tục nhận không ít “gạch đá” từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng chị ta có vấn đề về tâm lý hoặc đang cố tình “làm nổi” để gây chú ý từ cư dân mạng.

Trước đó, vào ngày 6/6, người phụ nữ này đã khiến dư luận xôn xao vì sau khi ngang nhiên đỗ xe chắn đường ở Sa Pa còn lên tiếng thách thức cảnh sát giao thông và mọi người.

Trong clip, chị ta nói rằng đừng ai tranh cãi với mình, vì mặt vốn rất trơ nên sẽ không mất tiền cho công an dù đỗ xe chắn ngang đường. Nữ tài xế cũng thừa nhận mình rất bướng, chẳng ai làm gì được mình. Ngay cả những người trên mạng xã hội cũng chỉ là những "con sâu bọ" muốn dìm chị ta xuống.

Đoạn clip nữ tài xế tranh cãi với CSGT

Hiện vụ việc vẫn đang được cư dân mạng bàn tán xôn xao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-tai-xe-do-xe-chan-ngang-duong-o-sa-pa-thach-thuc-cong-dong-mang-moi-dua-chui-tao-gui-cho-500-ngan-285983.html