Clip bé trai chạy ra ngồi giữa đường suýt bị hai xe tải tông khiến nhiều người thót tim

Bé trai bất ngờ chạy ra giữa đường ngồi chơi mà cả nhà chẳng hay biết. May mắn là hai tài xế xe tải kịp thời quan sát, phanh xe đúng lúc nên tránh được tai nạn thương tâm.

Sáng nay (9/6), trên mạng xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một bé trai đột nhiên chạy ra giữa đường lộ ngồi. Lúc này, trên đường có rất nhiều xe tải và xe máy lưu thông vô cùng nguy hiểm.

May mắn là hai người tài xế lái xe tải kịp thời khống chế tốc độ, dừng xe lại tránh được tai nạn đáng tiếc.

Hình ảnh trong đoạn clip được trích xuất từ camera hành trình của một tài xế lái xe tải. Được biết, sự việc trên chỉ mới xảy ra sáng nay. Lúc xảy ra sự việc, trời chỉ vừa sáng, tài xế đang chạy trên đường thì đứa trẻ đột nhiên chạy ra khỏi nhà ngồi giữa đường. Rất may anh vừa mới cua trái nên tốc độ không quá nhanh và dừng xe lại kịp thời.

Khi hai chiếc xe tải dừng lại, một nam thanh niên tốt bụng chạy xe máy xuống xe bế đứa trẻ vào lề đường. Lúc bấy giờ, một người phụ nữ (được cho là mẹ đứa trẻ) mới hốt hoảng từ trong nhà chạy ra, ôm con vào lòng.

Sự việc trên khiến nhiều người vô cùng hoảng sợ. Không ít người lên tiếng chỉ trích sự hời hợt của gia đình đứa trẻ. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng hết lời khen ngợi những người tài xế lái xe tải cũng như chàng thanh niên đã xuống xe đưa em vào trong.

Hình ảnh khiến nhiều người thót tim - Ảnh cắt từ clip

“May mắn là các bác tài phanh xe kịp thời, nếu không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đến lúc đó lại đổ lỗi cho các bác tài chạy ẩu, thiệt không còn gì để nói”. K.L bình luận.

“Trước giờ, nhiều vụ trẻ con chạy ra đường lớn lắm rồi, sao các bậc làm cha, làm mẹ không rút kinh nghiệm nhỉ. Nhà ở gần đường lớn, có con nhỏ phải xây rào cẩn thận vào, không thì trông con cho cẩn thận, kẻo sao này hối hận không kịp”, L.S bức xúc.

Hiện đoạn clip vẫn đang được cư dân mạng tích cực chia sẻ nhằm gửi lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh có con nhỏ.

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