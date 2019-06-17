Nguyễn Thị Nga chính là nữ tài xế lái xe BMW gây ra vụ tai nạn kinh hoàng tại ngã tư Hàng Xanh vào đêm 21/10/2018 thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận xã hội.

Hôm nay (17/6), Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 2, điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Tuy nhiên trong quá trình điều tra và quá trình diễn ra phiên toà, bị cáo đã khai báo rõ ràng, thái độ thành khẩn hối cải, thân nhân tốt, chưa có tiền án tiền sự, chủ động liên hệ bồi thường và xin lỗi gia đình các nạn nhân, phía bị hại cũng có đơn bãi nại, con còn nhỏ...

Theo đại diện VKS, bị cáo Nga đã xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khoẻ của người tham gia giao thông. Bị cáo có đủ sức khoẻ và nhận thức pháp luật nhưng vẫn cố tình điều khiển xe không có bằng lái, uống nhiều rượu bia khi lái xe.

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trên, VKSND cùng cấp đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nga 36 - 42 tháng tù giam.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND quận Bình Thạnh quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nga 3 năm 6 tháng tù giam về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền gần 2 tỷ đồng. Một số người bị hại khác, bị cáo và gia đình vẫn chưa thoả thuận được mức bồi thường.

Bà Nga hướng mắt và tạm biệt người thân sau khi nghe tuyên án - Ảnh: Hà Hà

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ 15 ngày 21/10/2018, xe ô tô BMW do Nguyễn Thị Nga điều khiển đang lưu thông trên đường Điện Biên Phủ hướng từ Q.1 về cầu Sài Gòn. Khi đến khu vực ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), nữ tài xế bị mất lái nên để xe tông liên hoàn vào 5 xe máy và một ô tô đang dừng chờ đèn đỏ.

Hậu quả, chị Nguyễn Thị Kim Phụng (SN 1980, quê Đồng Nai) tử vong tại chỗ, anh Cao Tấn Tài (SN 1995, ngụ Q.10) bị đa chấn thương gồm chấn thương sọ não, thương tật 65%, anh Hồ Hữu Định cũng bị chấn thương sọ não, thương tật lên đến 87%.

Các nạn nhân khác bị thương nhẹ đã từ chối giám định thương tật. Phía gia đình các bị hại cũng có đơn xin bãi nại gửi Hội đồng xét xử.

Tại phiên toà, bị cáo Nga khai vào tối 21/10 đã ăn nhậu và uống nhiều bia rượu tại một nhà hàng trên đường Pasteur (quận 1). Khi đi đến ngã tư Hàng Xanh, Nga nhìn thấy đèn đỏ nên định đạp thắng, tuy nhiên do quai hậu của giày cao gót bị vướng vào cần đạp ga, khiến Nga luống cuống đạp nhầm chân ga thay vì chân thắng khiến chiếc xe mất kiểm soát, gây ra vụ tai nạn kinh hoàng nói trên.