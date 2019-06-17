Nữ tài xế BMW giải thích câu nói 'để em lo' và hành động ngồi trên xe gọi điện dù thi thể nạn nhân bị mắc dưới gầm

Xã hội 17/06/2019 10:53

Một số ý kiến cho rằng nữ tài xế BMW coi nhẹ mạng sống của các nạn nhân, nghĩ tiền có thể giải quyết được tất cả khi người này đã nói câu "Đời em chưa bao giờ thế này, mọi người ở đây em lo" ngay tại hiện trường vụ tai nạn.

Hôm nay (17/6), Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 2, điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Nguyễn Thị Nga chính là nữ tài xế lái xe BMW gây ra vụ tai nạn kinh hoàng tại ngã tư Hàng Xanh vào đêm 21/10/2018 thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận xã hội.

Theo đại diện Hội đồng xét xử, sau khi xảy ra tai nạn, bị cáo Nga đã nói với những người có mặt tại hiện trường rằng: "Đời em chưa bao giờ thế này, mọi người ở đây em lo" ngay tại hiện trường vụ tai nạn.

Điều này khiến cho một bộ phận dư luận xã hội phẫn nộ, cho rằng bị cáo Nga coi đồng tiền là trên hết, tiền có thể giải quyết được tất cả.

Lý giải về điều này, nữ tài xế vừa khóc vừa giải thích: Câu nói "để em lo" không có ý coi thường tính mạng các nạn nhân hay nghĩ rằng mình có nhiều tiền sẽ giải quyết được mọi chuyện. Sau khi xảy ra tai nạn, bị cáo vô cùng hoảng sợ, đồng thời ý thức được mình phải chịu trách nhiệm với tất cả mọi người bị mình tông phải. Bị cáo không trốn tránh, bỏ chạy mà vẫn ngồi ở hiện trường đợi cơ quan công an đến giải quyết.

Nữ tài xế BMW giải thích câu nói 'để em lo' và hành động ngồi trên xe gọi điện dù thi thể nạn nhân bị mắc dưới gầm - Ảnh 1

Nữ tài xế BMW giải thích câu nói 'để em lo' và hành động ngồi trên xe gọi điện dù thi thể nạn nhân bị mắc dưới gầm - Ảnh 2
Nữ tài xế cúi đầu khi giải thích câu nói 'để em lo' tại tào - Ảnh: Hà Hà

Tiếp theo, Hội đồng xét xử hỏi bị cáo tại sao sau khi xảy ra tai nạn, thi thể nạn nhân bị cuốn vào và mắc lại dưới gầm xe, bị cáo vẫn ngồi trên xe ô tô gọi điện thoại liên tục chứ không xuống xe.

Bị cáo Nga giải thích sau khi xảy ra tai nạn, bản thân không biết đã tông chết người, dưới xe có thi thể. Do quá hoảng loạn nên bị cáo lấy điện thoại để gọi cho người thân nhằm cầu cứu sự giúp đỡ, nếu biết thi thể dưới gầm xe bị cáo sẽ không làm như vậy.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ 15 ngày 21/10/2018, xe ô tô BMW do Nguyễn Thị Nga điều khiển đang lưu thông trên đường Điện Biên Phủ hướng từ Q.1 về cầu Sài Gòn. Khi đến khu vực ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), nữ tài xế bị mất lái nên để xe tông liên hoàn vào 5 xe máy và một ô tô đang dừng chờ đèn đỏ.

Nữ tài xế BMW giải thích câu nói 'để em lo' và hành động ngồi trên xe gọi điện dù thi thể nạn nhân bị mắc dưới gầm - Ảnh 3
Nữ tài xế cho biết ngồi trên xe gọi điện vì không biết thi thể nạn nhân bị mắc dưới gầm xe - Ảnh: Internet

Hậu quả, chị Nguyễn Thị Kim Phụng (SN 1980, quê Đồng Nai) tử vong tại chỗ, anh Cao Tấn Tài (SN 1995, ngụ Q.10) bị đa chấn thương gồm chấn thương sọ não, thương tật 65%, anh Hồ Hữu Định cũng bị chấn thương sọ não, thương tật lên đến 87%.

Các nạn nhân khác bị thương nhẹ đã từ chối giám định thương tật. Phía gia đình các bị hại cũng có đơn xin bãi nại gửi Hội đồng xét xử.

Tại phiên toà, bị cáo Nga khai vào tối 21/10 đã ăn nhậu và uống nhiều bia rượu tại một nhà hàng trên đường Pasteur (quận 1). Khi đi đến ngã tư Hàng Xanh, Nga nhìn thấy đèn đỏ nên định đạp thắng, tuy nhiên do quai hậu của giày cao gót bị vướng vào cần đạp ga, khiến Nga luống cuống đạp nhầm chân ga thay vì chân thắng khiến chiếc xe mất kiểm soát, gây ra vụ tai nạn kinh hoàng nói trên.

*Phiên toà vẫn đang tiếp tục diễn ra

Cuộc sống gia đình nạn nhân vụ xe BMW gây tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh

Cuộc sống gia đình nạn nhân vụ xe BMW gây tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh

Vì một phút thiếu trách nhiệm sau tay lái của bà Nguyễn Thị Nga, cuộc sống gia đình anh Hồ Hữu Định trở nên đảo lộn. Mất mát và nỗi đau đeo bám họ trong từng sinh hoạt hàng ngày.

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