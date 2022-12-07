Em T. mất liên lạc và không trở về nhà từ sáng 6/12, gia đình không rõ nữ sinh này đi đâu, đã hỏi nhiều nơi nhưng không thấy.

Theo thông tin từ Giadinh.net, chiều 7/12, Trường THCS Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho hay, một học sinh trường vừa bất ngờ mất tích. Nữ sinh này là T.T.T. (14 tuổi), đang sinh sống tại xã Kim Hóa, là học sinh lớp 9B, Trường THCS Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Em T. mất liên lạc và không trở về nhà từ sáng 6/12, gia đình không rõ nữ sinh này đi đâu, đã hỏi nhiều nơi nhưng không thấy.

Trường THCS Lê Hóa cho biết, vào ngày em T. mất tích, toàn trường nghỉ học, còn trong ngày hôm nay (7/12), nữ sinh này không đến lớp.

Được biết, em T. là một học sinh chăm ngoan và gần đây không có dấu hiệu gì bất thường.

Nữ sinh lớp 9 mất liên lạc gần 2 ngày - Ảnh: Giadinh.net

Theo thông tin từ báo Dân Trí, gia đình đã báo cáo với chính quyền địa phương và cơ quan công an nhờ giúp đỡ. Thông tin về em T. đã được gia đình đăng tải trên các trang mạng xã hội với hy vọng sớm tìm thấy em.

Ông Đậu Đình Hùng - Chủ tịch UBND xã Lê Hóa cho hay, em T. sống tại xã Kim Hóa nhưng có hộ khẩu thường trú tại xã Lê Hóa, do đó chính quyền địa phương cũng đang phối hợp với lực lượng công an và gia đình để xác minh, tìm kiếm nữ sinh này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-sinh-lop-9-o-quang-binh-mat-tich-bi-an-suot-2-ngay-qua-532728.html