Đi từ Nghệ An vào Hà Tĩnh để dạy học, nữ giáo viên tiếng Anh - L.T.T.C. (22 tuổi, ngụ tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) bỗng dưng mất liên lạc.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào sáng ngày 7/12, chị L.T.T.T. - chị gái ruột của L.T.T.C. (22 tuổi, trú xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) cho biết, khuya 6/12, gia đình đã tìm thấy C. khi nữ giáo viên này đang đi trên một tuyến đường ở TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

"Từ định vị bằng sim điện thoại của C., gia đình phát hiện em đang ở TP.Đồng Hới nên lần theo và đón về trong đêm. Gia đình cũng thông báo cơ quan công an ngừng tìm kiếm”, chị T. thông tin.

Theo người thân của cô giáo, lúc được tìm thấy, C. vẫn đi xe máy trên đường, sức khỏe bình thường. Nữ giáo viên cho biết bản thân mất phương hướng khi từ Nghệ An vào Hà Tĩnh nên không đến Trường THPT Phúc Trạch (huyện Hương Khê) như lộ trình mà đi lạc vào Quảng Bình. Dọc đường đi, điện thoại C. bị hỏng nên mất liên lạc với gia đình.

Người thân chia sẻ thông tin tìm kiếm nữ giáo viên mất tích trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Trí, vào khoảng 20h ngày 5/12, người nhà của cô giáo L.T.T.C. (22 tuổi, ngụ tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) thông tin đến Trường THPT Phúc Trạch nội dung: Chiều 5/12, cô C. đi từ nhà ở Nghệ An vào Trường THPT Phúc Trạch để dạy học. Khoảng 17h30 cùng ngày, cô C. gọi điện thông báo với gia đình đã đến thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), nhưng mất liên lạc từ đó đến nay.

Ông Trung cho biết, cô C. là giáo viên mới về công tác giảng dạy môn tiếng Anh tại trường từ tháng 10/2022.

Sau khi nhận được thông tin từ phía gia đình, các giáo viên tại Trường THPT Phúc Trạch liên lạc với cô C. nhưng bất thành. Hiện nhà trường đang phối hợp với gia đình nhờ các cơ quan chức năng và cộng đồng mạng xã hội để tìm kiếm.

"Lúc tối nay (6/12), khi gọi vào số máy của em C. thì điện thoại có đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Cơ quan chức năng đã định vị được ở trong huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Hiện phía gia đình đang đi vào huyện Kỳ Anh để tìm", một người thân của cô giáo C. cho biết.

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