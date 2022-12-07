Diễn biến bất ngờ trong vụ nữ giáo viên trẻ 'mất tích bí ẩn' trên đường trở lại trường giảng dạy

Xã hội 07/12/2022 14:27

Đi từ Nghệ An vào Hà Tĩnh để dạy học, nữ giáo viên tiếng Anh - L.T.T.C. (22 tuổi, ngụ tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) bỗng dưng mất liên lạc.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào sáng ngày 7/12, chị L.T.T.T. - chị gái ruột của L.T.T.C. (22 tuổi, trú xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) cho biết, khuya 6/12, gia đình đã tìm thấy C. khi nữ giáo viên này đang đi trên một tuyến đường ở TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

"Từ định vị bằng sim điện thoại của C., gia đình phát hiện em đang ở TP.Đồng Hới nên lần theo và đón về trong đêm. Gia đình cũng thông báo cơ quan công an ngừng tìm kiếm”, chị T. thông tin.

 

Theo người thân của cô giáo, lúc được tìm thấy, C. vẫn đi xe máy trên đường, sức khỏe bình thường. Nữ giáo viên cho biết bản thân mất phương hướng khi từ Nghệ An vào Hà Tĩnh nên không đến Trường THPT Phúc Trạch (huyện Hương Khê) như lộ trình mà đi lạc vào Quảng Bình. Dọc đường đi, điện thoại C. bị hỏng nên mất liên lạc với gia đình.

Diễn biến bất ngờ trong vụ nữ giáo viên trẻ 'mất tích bí ẩn' trên đường trở lại trường giảng dạy - Ảnh 1
Người thân chia sẻ thông tin tìm kiếm nữ giáo viên mất tích trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Trí, vào khoảng 20h ngày 5/12, người nhà của cô giáo L.T.T.C. (22 tuổi, ngụ tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) thông tin đến Trường THPT Phúc Trạch nội dung: Chiều 5/12, cô C. đi từ nhà ở Nghệ An vào Trường THPT Phúc Trạch để dạy học. Khoảng 17h30 cùng ngày, cô C. gọi điện thông báo với gia đình đã đến thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), nhưng mất liên lạc từ đó đến nay.

Ông Trung cho biết, cô C. là giáo viên mới về công tác giảng dạy môn tiếng Anh tại trường từ tháng 10/2022.

Sau khi nhận được thông tin từ phía gia đình, các giáo viên tại Trường THPT Phúc Trạch liên lạc với cô C. nhưng bất thành. Hiện nhà trường đang phối hợp với gia đình nhờ các cơ quan chức năng và cộng đồng mạng xã hội để tìm kiếm.

"Lúc tối nay (6/12), khi gọi vào số máy của em C. thì điện thoại có đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Cơ quan chức năng đã định vị được ở trong huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Hiện phía gia đình đang đi vào huyện Kỳ Anh để tìm", một người thân của cô giáo C. cho biết.

Diễn biến MỚI trong vụ ngư dân bị hành hạ bằng kìm trên biển

Diễn biến MỚI trong vụ ngư dân bị hành hạ bằng kìm trên biển

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã có thông tin mới liên quan vụ ngư dân bị hành hạ dã man bằng kìm.

Xem thêm
Từ khóa:   Cô giáo trẻ mất liên lạc tin nóng tin nóng trong ngày cô giáo mất tích

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 59 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 4 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc