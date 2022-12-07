Diễn biến MỚI trong vụ ngư dân bị hành hạ bằng kìm trên biển

Xã hội 07/12/2022 11:39

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã có thông tin mới liên quan vụ ngư dân bị hành hạ dã man bằng kìm.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, vào ngày 7/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an H.Trần Văn Thời (Cà Mau) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam thêm bị can Sử Chí Tâm để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

 

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an H.Trần Văn Thời đã khởi tố bắt tạm giam 3 bị can gồm: Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi, ngụ ấp Trùm Thuật A, xã Khánh Hải), Nguyễn Công Toàn (34 tuổi, ngụ khóm 3, TT.Sông Đốc) và Đoàn Văn Hùng (44 tuổi, ngụ khóm 6A, TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời).

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đang khẩn trương mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để vụ án hoàn thành điều tra trong thời gian sớm nhất và nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố bổ sung tội danh.

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Ông Trương Văn Trung có kết quả giám định thương tích 48% - Ảnh: Báo người Lao Động

Cơ quan CSĐT cũng đã thu thập được hơn 10 clip quay lại cảnh ông Trương Văn Trung (47 tuổi, thường trú ấp 18, xã An Minh Bắc, H.U Minh Thượng, Kiên Giang) bị hành hạ dã man trên tàu cá ngoài biển.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trong 2 ngày 28/5 và ngày 30/5, Lê Văn Bình (40 tuổi, hộ khẩu thường trú H.An Biên, Kiên Giang) và Trương Văn Trung đến Công an TT.Sông Đốc trình báo về việc bị đánh đập trên tàu cá BT 97993-TS, do bà Phạm Thị Hà (57 tuổi, ngụ H.Ba Tri, Bến Tre - tạm trú TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời) làm chủ.

 

Nạn nhân cho biết tàu cá này do bà Phạm Thị Hà làm chủ, xuất bến ra biển đánh bắt tại cửa sông Ông Đốc ngày 4/1. Trên tàu có 7 ngư dân, gồm: Nguyễn Công Toàn; Nguyễn Văn Hùng, Đoàn Văn Hùng, Trương Văn Trung, Phạm Chí Cường, Nguyễn Văn Của và Nguyễn Văn Tỵ. Sau đó, một ngư dân không làm biển được nên đi nhờ tàu khác vào bờ. Lúc này, bà Hà điều ông Bình ra thay thế. Từ đây, vụ việc hành hạ dã man đã xảy ra.

Diễn biến MỚI trong vụ ngư dân bị hành hạ bằng kìm trên biển - Ảnh 2
Ba bị can Toàn, Tỵ và Hùng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Vietnamnet

Khi nhận được trình báo của người dân, Công an thị trấn Sông Đốc đã nhiều lần yêu cầu chủ tàu đưa phương tiện vào bờ để làm rõ vụ việc nhưng bà Hà không chấp hành.

Sau đó, Công an huyện Trần Văn Thời quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Nguyễn Công Toàn (34 tuổi), Đoàn Văn Hùng và Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi; cùng ngụ huyện Trần Văn Thời) để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai lý do đánh ông Trung là do ông này làm biếng.

Hiện, công an đang phối hợp cùng người thân tìm kiếm nạn nhân còn lại là ông Bình.

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