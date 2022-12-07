Đã tìm thấy nữ sinh 20 tuổi chạy xe máy ra khỏi nhà rồi mất liên lạc với gia đình

Liên quan vụ cô gái P.N.Q.N (20 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) chạy xe máy ra khỏi nhà rồi mất liên lạc với người thân trong gia đình, theo thông tin từ báo Thanh niên, vào ngày 7/12, ông Phạm Văn Hội (52 tuổi, cha cô gái) cho biết, gia đình đã tìm thấy con gái sau hơn 3 ngày.

Theo ông Hội, hồi tháng 10, N. đi làm thêm và làm vỡ đồ đạc của quán ăn (trị giá gần 2 triệu đồng) nhưng không có tiền bồi thường nên đi vay tiền từ ứng dụng cho vay trên mạng để trả. Sau đó, do không có tiền trả lãi vay, N. bị gọi điện đòi tiền liên tục nên áp lực, bỏ nhà đi.

Cụ thể, chiều 6/12, lực lượng chức năng lần theo dấu vết của điện thoại và xe máy thì phát hiện N. ở một chung cư tại Q.10 và báo cho gia đình đến đưa về.

Sau hơn 3 ngày mất liên lạc, gia đình ông Hội đã tìm thấy con gái - Ảnh: Báo Thanh niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 5/12, ông Phạm Văn Hội cho biết đã đến Công an xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn) trình báo về việc con gái ông đi xe máy rời khỏi nhà và bị mất liên lạc.

Theo ông Hội, chiều 3/12, con gái ông là P.N.Q.N. điều khiển xe máy ra khỏi nhà trên đường Dương Công Khi để đến một trường đại học ở quận 5 và tối thấy không về. Thấy bất thường, ông Hội nhiều lần gọi điện thoại và liên hệ qua mạng xã hội nhưng không được.

Camera ghi lại hình ảnh con gái ông Hội lái xe máy trên đường - Ảnh: Báo Dân Trí

Đến khoảng 22h40 ngày 3/12, con gái ông gọi điện về nhà thông báo đang ở nhà bạn tại Bến Tre và nói sáng 4/12 sẽ cùng bạn đi lên TPHCM. Tuy nhiên, đến hôm nay (5/12), con gái ông Hội vẫn chưa trở về và gia đình không thể liên lạc.

Cũng theo ông Hội, ngày 4/12, vợ chồng ông nhận được điện thoại từ người lạ thông báo "con gái vay tiền và yêu cầu trả nợ". Khi ông Hội nói đã trình báo việc N. bị mất tích và xin địa chỉ để đến trả nợ thì người gọi điện nói rằng đang ở Hà Nội. Lo lắng cho con gái, vợ chồng ông Hội đăng thông tin lên mạng xã hội, đồng thời trình báo sự việc cho Công an xã Xuân Thới Sơn giúp đỡ.