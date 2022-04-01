Ngay sau khi xảy ra vụ việc, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh, phòng Lao động Thương binh và Xã hội đã đến thăm hỏi, động viên chia buồn cùng gia đình.

Theo Dân Trí, sáng ngày 1/4, lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh cho biết, hôm qua (ngày 31/3), gia đình của một học sinh lớp 8, trường Trung học cơ sở Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh phát hiện cháu đã tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng.

Theo một số giáo viên trường THCS Đại Phúc cho biết, nạn nhân học giỏi, chăm ngoan, ít nói, có biểu hiện trầm cảm, do đó thầy cô và gia đình rất quan tâm đến em. Được biết, trước khi cháu tự tử có để lại một lá thư và cuốn sổ nhận ký, trong đó nói về việc sắp đi xa.

Cũng thông tin về vụ việc, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Cương Nghị, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh cho biết, sáng 31/3, gia đình em N.K.V (học sinh lớp 8 của Trường THCS Đại Phúc, TP Bắc Ninh) phát hiện con tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Ông Nghị cho hay, hiện, chưa thể khẳng định được nguyên nhân cụ thể. "Trong thư mà cháu để lại, cháu cũng chỉ viết là ‘việc con thành ra như vậy không phải do ai cả, thế nên xin mọi người đừng dằn vặt hay nhận hết lỗi về mình,..." - ông Nghị nói.

Trước khi cháu tự tử có để lại một lá thư và cuốn sổ nhận ký, trong đó nói về việc sắp đi xa - Ảnh: Dân Trí

Theo Zing News, ông Nghị cho biết thêm thông tin từ trường cho thấy em V. là học sinh có ý thức học tập và tu dưỡng, trong quá trình học tập tại nhà trường học sinh không có biểu hiện bất thường về tâm lý. Tuy nhiên, căn cứ vào nhật ký và thư em để lại, mọi người suy đoán em có dấu hiệu trầm cảm.

Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Bắc Ninh cho hay trong ngày 31/3, Công an phường Đại Phúc và Công an thành phố đã đến nhà riêng của em N.K.V. để tìm hiểu nguyên nhân.

"Chúng tôi đang chờ kết luận từ công an song cơ bản, không có dấu hiệu tội phạm" - ông nói thêm.

Ông thông tin từ ngày 29/3, em V. cũng bạn học nghỉ học, tự ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa học kỳ II nên ở nhà, không đến trường. Trong ngày 31/3, các em vẫn nghỉ do khối 9 kiểm tra giữa học kỳ II. Sáng 1/4, học sinh khối 8 đến trường thi. Tâm lý các em cơ bản ổn định.