Một nhóm thiếu nữ lao vào đánh đập dã man một nữ sinh trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Clip ghi lại vụ việc đang khiến dư luận phẫn nộ.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 2 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn chặn đánh hội đồng. Theo thông tin chia sẻ, được biết, sự việc xảy ra lúc 13h30 phút ngày 17/3, trên tuyến đường liên xã Tú Sơn – Tân Phòng thuộc địa bàn thôn 3 của xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng.

Trong đoạn clip, nhóm này liên tục có hành động đá, tát, đập mũ bảo hiểm vào vùng đầu, mặt và túm tóc của nữ sinh áo kẻ caro kèm theo những lời chửi mắng thậm tệ. Chưa dừng lại ở đó, nhóm này còn bắt nạn nhân khoanh tay xin lỗi. Còn nữ sinh bị đánh chỉ biết đứng im chịu đòn. Đáng chú ý, hiện trường có rất nhiều người chứng kiến nhưng không ai có hành động can ngăn mà còn cổ vũ.

Nhóm thiếu nữ lao vào hành hung dã man cô gái. Nhiều người đứng vây quanh xem đánh nhau - Ảnh: Cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với báo Dân Trí, một lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Kiến Thụy cho biết, đơn vị này đã phối hợp với cơ quan công an vào cuộc xác minh làm rõ sau khi nắm được đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo xác minh ban đầu, nhóm đối tượng đánh hội đồng nữ sinh đều ở quận Đồ Sơn, gồm: Nguyễn Thái N.H và Vũ Nguyễn Q.A (cùng trú tại phường Ngọc Xuyên), Văn Mai N.A và Nguyễn Thị N.A (cùng trú tại phường Hợp Đức).

Ông Đồng Duy Cường - Chủ tịch UBND xã Tú Sơn cho biết, khi công an xã Tú Sơn đến nơi thì nhóm này đã giải tán. Nạn nhân bị đánh hội đồng đang được cơ quan công an xác định danh tính trong số 3 nữ sinh đi trên cùng một chiếc xe, đều trú tại phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, gồm các em: Nguyễn Y.N. (học sinh lớp 8 ), Bùi Thị H.N. và Trần Thị P.M.

"Có thông tin rằng sau khi đánh nhau tại xã Tú Sơn, nhóm nữ sinh này tiếp tục bị đánh tại đường đê ở phường Bàng La, quận Đồ Sơn. Sáng nay, các nạn nhân bị đánh đi kiểm tra sức khỏe" - Ông Đồng Duy Cường cho hay.

Chiều nay 18/3, công an đã mời nhóm nữ sinh đánh người để điều tra, làm rõ vụ việc.

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