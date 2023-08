Khi đang bị chặn đánh trước cổng công ty do mâu thuẫn trong lúc làm việc, một nữ công nhân tại Bình Phước đã dùng dao chống trả, vô tình làm 2 người bị thương và khiến một người khác tử vong.

Báo Công An Thành Phố Hồ Chí Minh đưa tin, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Chơn Thành hiện đang trong quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra và làm rõ vụ án xảy ra tại Khu công nghiệp Minh Hưng khiến 1 người chết, 2 người bị thương vào ngày 9/3 vừa qua.

Hình ảnh vụ ẩu đả trước cổng công ty khiến 3 người thương vong - Ảnh: VietNamNet

Thông tin ban đầu cho biết, mọi việc bắt nguồn từ nữ công nhân Lê Thị Kim Cúc (21 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Thị Trang (30 tuổi, ngụ xã Minh Hưng) trong quá trình làm việc tại Công ty S&K, thuộc Khu công nghiệp Minh Hưng (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) vào ngày 9/3 đã xảy ra mâu thuẫn. Tuy vậy, sau khi được giải hòa thì cả hai đã quay lại làm việc như bình thường.

Công an khám nghiệm hiện trường trước cổng Công ty S&K - Ảnh: Báo Công An Thành Phố Hồ Chí Minh

Tuy vậy, đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi tan ca, Cúc ra đến cổng thì gặp Trang cùng Nguyễn Thị Thùy (chưa rõ lai lịch) và 3 nam thanh niên khác, trong đó có Trương Minh Du (29 tuổi, ngụ xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) đang đứng chờ ở ngoài và gọi Cúc đến nói chuyện. Khi Cúc đến thì bị Thùy dùng nón bảo hiểm đánh một cái trên đầu.

Theo VietNamNet, vì bị đánh bất ngờ, Cúc lấy 2 con dao có sẵn trong túi ra đâm loạn xạ trúng Thùy, khi Trang xông tới định đánh Cúc thì cũng bị đâm tương tự. Lúc này, Cúc trông thấy chồng mình là Trần Thế Hiển (20 tuổi) đang bị đối tượng Du đánh nên nhào tới đâm nhiều nhát vào cổ và cơ thể Du khiến người này gục xuống đất.

Đối tượng Lê Thị Kim Cúc tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Công An Thành Phố Hồ Chí Minh

Chứng kiến vụ việc, nhiều người đã nhảy vào can ngăn và đưa những người bị thương đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên Du đã tử vong dù được cấp cứu. Lê Kim Cúc sau đó bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-cong-nhan-bi-vay-danh-dam-3-nguoi-thuong-vong-trong-khi-chong-tra-454842.html