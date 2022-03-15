Bị bạn bè kích động 'chí anh hùng', 2 nữ sinh lao vào đánh nhau dữ dội để phân định thắng thua

Xã hội 15/03/2022 09:46

Sau khi xích mích, nói xấu nhau trên mạng xã hội, 2 học sinh trung học hẹn gặp nhau để làm hòa nhưng nhóm bạn xung quanh xúi giục, thử đánh nhau xem “ai thắng ai thua”.

Theo Vietnamnet đưa tin, ngày 14/3, Ban Giám hiệu trường THCS Nguyễn Chí Diểu (TP. Huế, tỉnh TT-Huế) cho biết, nhà trường vừa mời 2 học sinh nữ gồm P.T.G.T. (lớp 7/5) và L.C.B.Q. (lớp 9/5) lên làm việc để làm rõ vụ việc đánh nhau trước đó.

Cụ thể, giữa T. và Q. xảy ra xích mích, nói xấu nhau trên mạng xã hội nên khoảng 15h30 ngày 13/3, cả 2 hẹn nhau đến khu quy hoạch Bàu Vá (phường Đúc, TP. Huế) để giải quyết. Tuy nhiên, tại đây, các bạn đi cùng đã xúi giục hai nữ sinh này thử đánh nhau xem ai thắng, ai thua… Do đó, cả hai xông vào đánh nhau và được một số học sinh đi cùng quay clip lại. Nội dung đoạn clip dài gần 2 phút cho thấy, trước sự cổ vũ, kích động của nhóm bạn, cả 2 em mạnh dạn lao vào giật tóc, túm áo rồi vật nhau ra giữa đường.

Bị bạn bè kích động 'chí anh hùng', 2 nữ sinh lao vào đánh nhau dữ dội để phân định thắng thua - Ảnh 1
2 nữ sinh giật tóc, đè nhau ra giữa đường trước sự cổ vũ của hàng chục học sinh khác - Ảnh: Cắt từ clip

Cô Hoàng Thị Thủy – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Chí Diểu cho biết, làm việc với Ban giám hiệu, cả 2 em đã viết bản kiểm điểm, nhận thức được việc làm sai trái, nhận khuyết điểm và hứa không tái phạm.

“Ngoài ra, nhà trường còn mời phụ huynh 2 nữ học sinh lên làm việc để phối hợp giáo dục, cam kết quản lí con tốt hơn trong thời gian ở nhà và ngày nghỉ” - cô Hoàng Thị Thủy cho biết.

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