Nữ công nhân bị vây đánh đã dùng dao đâm chống trả khiến 1 người tử vong khai gì tại cơ quan công an?

Xã hội 11/03/2022 08:50

Khi Cúc quay lại thấy chồng mình bị Du đánh nên dùng dao đâm liên tiếp vào cổ và người của Du.

Theo VOV đưa tin, ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Chơn Thành điều tra vụ ẩu đả giữa một nhóm công nhân khiến 1 người chết và 2 người bị thương, xảy ra tại Công ty S&K thuộc khu Công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc (huyện Chơn Thành, Bình Phước). 

Theo báo cáo, ngày 9/3, trong quá trình làm việc, giữa Lê Thị Kim Cúc (SN 2001, ở xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) là công nhân phân xưởng D và Nguyễn Thị Trang (SN 1992, trú xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) là Phó quản lý xưởng D, xảy ra cự cãi. Lúc này, chị Linh (chưa rõ nhân thân, lai lịch) là Quản lý xưởng D có đứng ra hoà giải mâu thuẫn nên Cúc và Trang không cự cãi nữa và trở lại làm việc bình thường.

Tuy nhiên, đến 16h30 cùng ngày, sau khi tan ca làm, Cúc ra cổng thì gặp Trang cùng Nguyễn Thị Thuỷ (chưa rõ nhân thân, lai lịch) và 3 nam thanh niên khác. Sau đó, Trang gọi Cúc đến nói chuyện và khi Cúc vừa đi đến thì bị Thuỷ dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu.

Nữ công nhân bị vây đánh đã dùng dao đâm chống trả khiến 1 người tử vong khai gì tại cơ quan công an? - Ảnh 1
Hiện trường vụ ẩu đả khiến 1 người chết, 2 người thương tích - Ảnh: VOV

Lúc bị đánh, Cúc đã lấy 2 con dao từ túi quần ra đâm trúng Thuỷ. Thấy vậy, Trang mới xông vào đánh Cúc thì bị đối tượng dùng dao đâm gây thương tích. Sau đó, Cúc quay lại thì thấy chồng là anh Trần Thế Hiếu (SN 2002) bị Trương Minh Du (SN 1993, một người trong nhóm của Trang) đánh, Cúc dùng dao đâm 2-3 nhát vào vùng cổ và người cùa Du gây thương tích.

Ngay lúc đó, Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn Thị Trang và Trương Minh Du được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Du đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

Theo thông tin của Zingnews, lực lượng đồn Công an khu công nghiệp Minh Hưng đã bắt giữ Cúc. Tại cơ quan công an, Cúc khai nhận giữa cô và Nguyễn Thị Trang xảy ra mẫu thuẫn trong lúc làm việc. Chiều 9/3, Trang kêu đồng bọn đón mình ở cổng công ty với mục đích đánh dằn mặt Cúc.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Nữ công nhân bị vây đánh, đâm 3 người thương vong trong khi chống trả

Nữ công nhân bị vây đánh, đâm 3 người thương vong trong khi chống trả

Khi đang bị chặn đánh trước cổng công ty do mâu thuẫn trong lúc làm việc, một nữ công nhân tại Bình Phước đã dùng dao chống trả, vô tình làm 2 người bị thương và khiến một người khác tử vong.

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