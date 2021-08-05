Nữ sinh bị hành hung dã man ở Bắc Giang: Cả nạn nhân và nhóm người hành hung đều đang đi học

Xã hội 05/08/2021 12:32

Theo lãnh đạo thị trấn Nham Biền, cả nạn nhân và nhóm người hành hung đều đang đi học.

Theo thông tin của báo Bắc Giang, ngày 4/8, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ngắn cảnh cô gái bị một số đối tượng hành hung. Qua xác minh, được biết, đoạn clip quay tại đường pít gần khu vực khán đài của Sân vận động thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng (Bắc Giang).

Đoạn clip ngắn chỉ khoảng 24 giây ghi lại hình ảnh cô gái khoác áo ngoài màu đen túm tóc, cầm vật thể như mũ bảo hiểm đập tới tấp vào một bạn gái áo trắng trước sự chứng kiến của nhiều bạn trẻ. Có rất nhiều bạn gái khác đứng xung quanh nhưng thay vì can ngăn hành vi trên thì lại còn hùa theo hành hung khiến người mặc áo trắng tóc tai rối bời. Tới lúc này, nhóm bạn trai mới ra tay can ngăn.

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Sự việc xảy ra tại sân vận động thị trấn Nham Biền - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin của báo Đất Việt, sáng ngày 5/8, đại diện lãnh đạo thị trấn Nham Biền cho biết: "Nhóm này có mâu thuẫn, lời qua tiếng lại từ trước. Trưa ngày 4/8 có hẹn nhau ra Sân vận động thị trấn Nham Biền để đánh nhau. Qua xác minh, nhóm này đều đang đi học, người lớn tuổi nhất sinh năm 2004, người bé nhất sinh năm 2006".

Mặc dù không nhận được tin báo nhưng qua theo dõi mạng xã hội, Công an thị trấn Nham Biền đã nắm bắt được sự việc. Theo Trung tá Nguyễn Trọng Chiến - Trưởng Công an thị trấn, hiện đơn vị đang tiến hành xác minh các đối tượng trong clip để xử lý theo quy định của pháp luật.

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