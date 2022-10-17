Nghe tiếng động mạnh nên chạy đến kiểm tra, người dân chung cư phát hiện nữ sinh 14 tuổi nằm bất động, biến dạng nên báo với Công an.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, tối 16/10, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết, đơn vị đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ nữ sinh rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, người dân sinh sống ở chung cư Dream Home 2 tại đường số 59, phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM nghe tiếng động mạnh phát ra. Lúc này, mọi người đi ra kiểm tra thì phát hiện 1 cô gái nằm tử vong bên vũng máu. Sự việc được báo cho công an.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Sài Gòn giải phóng

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sau đó, hiện trường được phong tỏa, Công an quận Gò Vấp lấy lời khai một số nhân chứng để làm rõ nguyên nhân.

Kiểm tra tại khu vực tầng 16, Công an quận Gò Vấp phát hiện túi xách của nữ sinh nên gọi điện báo với gia đình.

Bước đầu xác định nạn nhân là người từ ngoài vào trong khu chung cư và rơi từ tầng 16 xuống sảnh chung cư.

Nạn nhân được chuyển vào bệnh viện để khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân và bàn giao cho người nhà đem về mai táng.

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