Nóng: Khởi tố hình sự vụ làm lây lan dịch bệnh của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng tại TP.HCM

Xã hội 30/05/2021 11:40

Qua điều tra của cơ quan chức năng, Hội thánh truyền giáo Phục hưng không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 dẫn đến lây lan dịch bệnh cho nhiều người. Cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, qua điều tra của cơ quan chức năng, nhóm này hoạt động không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 dẫn đến lây lan dịch bệnh cho nhiều người.

Ngày 29/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" để điều tra vụ án.

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Hội thánh truyền giáo Phục hưng bih phong tỏa trước đó - Ảnh: Vnexpress

Trước đó, UBND quận Gò Vấp cho biết đã đề xuất điều tra Hội thánh truyền giáo Phục Hưng về việc làm lây lan dịch bệnh như trên. 

Tại cuộc họp COVID-19 tại TP.HCM sáng nay ngày 30/5, giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết từ ngày 26/5 đến nay, liên quan hai ổ dịch là Hội thánh truyền giáo Phục Hưng và tại Ngân hàng VIB đã phát hiện 136 ca bệnh, trong đó TP.HCM có 133 ca, 3 ca còn lại là F1 đi về các tỉnh Long An, Bạc Liêu và Tây Ninh.

Cũng trong sáng 30/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết đã ghi nhận thêm 33 trường hợp nghi nhiễm mới trong cộng đồng, tất cả đều liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

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