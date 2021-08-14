NÓNG: Hà Nội đã đưa mốc thời gian tựu trường dự kiến cho năm học mới 2021 - 2022

Xã hội 14/08/2021 11:09

Sở GD-ĐT Hà Nội đã trình UBND thành phố phê duyệt về khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022.

Theo thông tin của Nhịp sống Việt, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, đã trình UBND TP. Hà Nội phê duyệt về khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022. Theo đó, lịch tựu trường của Hà Nội dự kiến sẽ theo khung mà Bộ GD-ĐT ban hành là ngày 1/9 để đảm bảo tiến độ chương trình.

Tuy nhiên, do dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn đang diễn biến phức tạp nên phương án trình UBND cũng có đưa ra dự kiến sẽ cho học sinh tựu trường và học trực tuyến đến khi nào dịch bệnh được kiểm soát mới có thể cho HS đến trường trực tiếp. Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay: "Tuy nhiên, đây mới là phương án Sở GD-ĐT trình, còn quyết định ra sao sẽ phải chờ UBND thành phố."

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Lịch tựu trường cho học sinh ở Hà Nội dự kiến sẽ theo khung mà Bộ GD-ĐT ban hành là ngày 1/9 để đảm bảo tiến độ chương trình - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin của Dân Việt, cập nhật chiều 13/8, có 23 tỉnh thành thông báo lịch tựu trường và khai giảng năm học 2021-2022. Đa số các tỉnh, thành quyết định cho học sinh các cấp tựu trường vào ngày 1/9, riêng học sinh lớp 1 sẽ sớm hơn 1-2 tuần. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều tỉnh ở miền Tây đang xem xét phương án tựu trường.

NÓNG: Hà Nội đã đưa mốc thời gian tựu trường dự kiến cho năm học mới 2021 - 2022 - Ảnh 2

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Các tỉnh thông báo lịch tựu trường và khai giảng, có tỉnh dự kiến đầu tháng 10 - Ảnh: Cafebiz
Sở GD-ĐT TP.HCM dự kiến cho học sinh khai giảng năm học mới giữa tháng 9 theo hình thức trực tuyến

Sở GD-ĐT TP.HCM dự kiến cho học sinh khai giảng năm học mới giữa tháng 9 theo hình thức trực tuyến

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021 do Bộ GD-ĐT tổ chức theo hình thức trực tuyến, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đã có thông tin về việc khai giảng năm học mới.

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