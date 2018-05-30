Theo thông tin mới nhất, cơ quan chức năng đã xác định được người mẹ chôn sống con trai mới sinh ở Bình Thuận.
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Theo đó, người phụ nữ này tên là T.T.A.K (sinh năm 1978, ngụ thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).
Được biết bà K. đã có chồng và hai con (đứa lớn học lớp 8, đứa nhỏ học lớp 2). Khi người này mang thai đứa con thứ ba thì gia đình không hay biết.
Tại cơ quan điều tra, bà K. khai khi chuyển dạ, bà đã một mình ra sau nhà để sinh con. Sau khi đứa bé chào đời, bà mang đến vườn tràm gần đó chôn sống đứa trẻ rồi vào nhà giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Khi nghe tin mọi người phát hiện và cứu sống đứa bé, bà vẫn tỏ ra bình thản.
Hiện tại, cơ quan chức năng đã đưa bà K. vào bệnh viện làm thủ tục nhận lại con và đưa bé về chăm sóc.
Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 26/5 vừa qua, trong lúc đi ra mảnh đất trống phía sau nhà, một người dân tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân phát hiện một bé trai sơ sinh bị chôn sống, bụng còn nguyên dây rốn.
Mặc dù phần bụng và mặt bị thương nhưng đứa trẻ vẫn còn thở. Mọi người nhanh chóng bế bé vào nhà tắm rửa rồi đưa đến bệnh viện chăm sóc. Nhờ sự tận tình chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ, đứa trẻ đã qua được cơn nguy kịch, sức khỏe cũng dần hồi phục.