Sau nhiều giờ điều tra, Cơ quan công an đã xác định được nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái 20 ngày tuổi.

Hôm nay (28/11), cơ quan điều tra của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cho biết đã tìm ra nghi phạm xông vào nhà bắt cóc bé gái 20 ngày tuổi, sát hại rồi vứt thi thể ở bãi rác tại Thanh Hóa.

Buổi chiều cùng ngày, Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng lên tiếng xác nhận thông tin. “Hiện đã xác định được nghi phạm, đang tiếp tục làm rõ thêm. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho báo chí sau. Hiện danh tính cụ thể chưa thể công bố được”, ông nói thêm.

Theo Thời Đại, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ công an cho biết sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn vào ngày mai (29/11).

Như chúng tôi đã thông tin trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 25/11, tại khu 1 phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, một đôi nam nữ táo tợn chạy xe máy lao vào nhà cướp con gái 20 ngày tuổi của anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi) và chị Phạm Thị Thanh Huyền (35 tuổi) rồi bỏ chạy. Vào thời điểm xảy ra sự việc, anh Thuận không có ở nhà, chị Huyền nấu ăn trong bếp còn đứa trẻ được bà nội bế.

Nhận được tin báo của người dân, cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến khoảng 10 giờ sáng 27/11, thi thể bé gái được một người phụ nữ nhặt rác phát hiện tại một bãi rác trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.

Bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại vứt ở bãi rác: Bao bì đựng thi thể có dòng chữ kỳ lạ Trưa nay (27/11), Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng đã hoàn thành khám nghiệm hiện trường tại bãi rác, nơi phát hiện thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị vứt lại. Bên cạnh đó, nhân chứng phát hiện xác bé gái cũng cung cấp nhiều lời khai liên quan đến vụ việc.

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