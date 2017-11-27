Bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại vứt ở bãi rác: Bao bì đựng thi thể có dòng chữ kỳ lạ

Đời sống 27/11/2017 16:52

Trưa nay (27/11), Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng đã hoàn thành khám nghiệm hiện trường tại bãi rác, nơi phát hiện thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị vứt lại. Bên cạnh đó, nhân chứng phát hiện xác bé gái cũng cung cấp nhiều lời khai liên quan đến vụ việc.

Nơi tìm thấy thi thể bé gái là bãi rác nằm ở phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa), gần nhà máy xi măng Long Sơn, nơi này cách nhà cháu bé khoảng 10 km.

Lời khai của nhân chứng

Theo thông tin của Zing, người phát hiện thi thể bé gái là một phụ nữ đi nhặt rác tên Dương Thị Thơm (53 tuổi, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn). Khoảng 9 giờ ngày 27/11, bà Dương đi nhặt rác như thường ngày, khi đến khu vực này thì nhìn thấy một chiếc bao bì màu trắng do xe công ty môi trường vận chuyển đến. Lúc mở ra, bà phát hiện thi thể bé gái được quấn trong một chiếc khăn hồng.

Bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại vứt ở bãi rác: Bao bì đựng thi thể có dòng chữ kỳ lạ - Ảnh 1
Nhiều người tập trung ở hiện trường vụ án để nghe ngóng thông tin - Ảnh: Zing

Bà Thơm hoang mang kể lại sự việc: “Cháu nặng khoảng 3 kg, còn mang tất tay chân, bỉm trên người. Đáy bì màu hồng đựng thi thể cháu có chữ ghi tên bố cháu là Thuận, kèm một số điện thoại”.

Khi nghe thông tin vụ việc cháu bé bị sát hại, rất nhiều người tập trung trước căn nhà của anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi) và chị Lê Thị Thanh Huyền (38 tuổi), ở khu phố 1, đường Nguyễn Du, phương Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn để chia buồn.

Bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại vứt ở bãi rác: Bao bì đựng thi thể có dòng chữ kỳ lạ - Ảnh 2
Bà Dương vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại lúc phát hiện thi thể cháu bé - Ảnh: Zing

Theo một số người dân, sau khi có thông tin tìm thấy thi thể bé gái, vợ chồng anh Thuận và bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi, mẹ anh Thuận) đã được cơ quan chức năng đưa ra khỏi nhà tuy nhiên không ai rõ họ đang ở đâu.

Như thông tin trước đó đã đưa, chiều 25/11, bà Xuân đang bế cháu gái 20 ngày tuổi trên tay thì bị hai người bịt mặt (1 nam, 1 nữ) đi xe máy xông vào nhà khống chế. Người nam dùng dao uy hiếp, người phụ nữ nắm tóc, bịt miệng bà Xuân lôi ra phía cổng. Sau đó, hai người này đẩy bà Xuân té bất tỉnh rồi bế đứa bé lên xe bỏ chạy.

Phát hiện nhiều vết đâm trên thi thể bé gái 20 ngày tuổi được tìm thấy tại bãi rác

Phát hiện nhiều vết đâm trên thi thể bé gái 20 ngày tuổi được tìm thấy tại bãi rác

Khoảng 10 giờ sáng nay (27/11), tại bãi rác phường Đông Sơn, Xã Bỉm Sơn, TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa), công an phát hiện một xác bé sơ sinh 20 ngày tuổi, trên người có nhiều vết thương.

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