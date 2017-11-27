Phát hiện nhiều vết đâm trên thi thể bé gái 20 ngày tuổi được tìm thấy tại bãi rác

Đời sống 27/11/2017 11:22

Khoảng 10 giờ sáng nay (27/11), tại bãi rác phường Đông Sơn, Xã Bỉm Sơn, TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa), công an phát hiện một xác bé sơ sinh 20 ngày tuổi, trên người có nhiều vết thương.

Tại hiện trường, thi thể của cháu bé có nhiều vết đâm, lực lượng chức năng nhận định có thể nạn nhân bị sát hại.

Theo thông tin từ Công an nhân dân, vào khoảng 18 giờ 40 phút ngày 25/11, trong lúc bé gái 20 ngày tuổi ở nhà cùng bà nội Phạm Thị Xuân (65 tuổi) thì bị một cặp đôi bịt mặt đi xe máy xông vào nhà cướp đi.

Phát hiện nhiều vết đâm trên thi thể bé gái 20 ngày tuổi được tìm thấy tại bãi rác - Ảnh 1
Căn nhà nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Người đàn ông dùng dao đe dọa còn người phụ nữ ra sức túm tóc, bịt miệng bà Xuân dẫn ra ngoài. Sau khi ra đến cổng, hai người đẩy bà Xuân ngã bất tỉnh rồi bế đứa bé lên xe máy tẩu thoát.

Phát hiện nhiều vết đâm trên thi thể bé gái 20 ngày tuổi được tìm thấy tại bãi rác - Ảnh 2
Dù đã hai ngày trôi qua, bà Xuân vẫn còn nhớ mang máng gương mặt hai kẻ bắt cóc - Ảnh: Internet

Tại hiện trường, công an thu được chiếc mũ của bé gái cùng với chiếc dép tổ ong nghi của kẻ bắt cóc làm rơi. Đứa trẻ bị bắt cóc là con của anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi) và chị Lê Thị Thanh Huyền (38 tuổi), đang là nhân viên ga tàu Bỉm Sơn.

Hiện công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Phát hiện thi thể cháu bé 20 ngày tuổi bị "cướp" tại bãi rác

Phát hiện thi thể cháu bé 20 ngày tuổi bị "cướp" tại bãi rác

Vào lúc 10h20 sáng 27/11, Công an Thanh Hóa đã phát hiện thi thể cháu bé tại bãi rác phường Đông Sơn, xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

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