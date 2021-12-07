Nóng: 1 địa phương cho học sinh dừng học trực tiếp vì có 210 học sinh là F0

Xã hội 07/12/2021 09:01

Trên địa bàn tính đến nay đã có 210 học sinh thuộc diện F0, trong đó có 9 học sinh mầm non, 47 học sinh tiểu học, 115 học sinh THCS và 39 học sinh THPT.

Theo tờ Giáo dục Việt Nam, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, tính đến 5 giờ 30 phút ngày 5/12, toàn thành phố có 210 học sinh thuộc diện F0. Trong đó, khối trung học cơ sở có số lượng học sinh F0 nhiều nhất với 115 em; khối tiểu học có 47 học sinh, khối trung học phổ thông có 39 học sinh và 9 học sinh mầm non.

Liên quan đến những ca học sinh thuộc diện F0 trên có 4.123 học sinh F1 và 32.309 học sinh F2. Đến hết ngày 5/12, có 141 trường trên địa bàn Hải Phòng chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến.

Nóng: 1 địa phương cho học sinh dừng học trực tiếp vì có 210 học sinh là F0 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, tại quận Ngô Quyền, ngày 2/12, UBND quận có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non nghỉ học từ ngày 4/12, chuyển tổ chức các hoạt động bằng hình thức trực tuyến. Các trường tiểu học, THCS thuộc quận xây dựng phương án và tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 hoàn thành vào ngày 5/12. Đối với các khối lớp có học sinh thuộc diện F1 được bố trí kiểm tra, đánh giá bổ sung sau. Bắt đầu từ ngày 6/12, tất cả các trường chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Riêng các trường THCS có thể căn cứ tình hình thực tế tại trường để bố trí học trực tiếp đối với học sinh khối lớp 9 trong điều kiện tuân thủ nghiêm các quy định bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

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Việc đi học trực tiếp sẽ được thí điểm trong 2 tuần. Các phương án phòng chống dịch tại nhà trường đã được thẩm định kỹ.

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