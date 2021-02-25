Nói mình chưa vợ và tỏ tình muốn cưới, 'yêu râu xanh' hại đời bé gái 15 tuổi

Xã hội 25/02/2021 12:05

Những sự việc này xảy ra trên địa bàn thị xã Sa Pa (Lào Cao), nạn nhân là hai bé gái 14 tuổi và 15 tuổi. Thông tin điều tra cho biết cả hai bé đều quen biết các đối tượng qua mạng xã hội, hẹn gặp mặt rồi bị xâm hại tình dục.

Ngày 18/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã nhận được đơn trình báo của cháu S.T.T. (15 tuổi, trú tại thị xã Sa Pa) về việc bị Chang A Phình (24 tuổi, trú tại thị xã Sa Pa) xâm hại tình dục vào ngày 17/2 tại khu vực phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa.

Qua xác minh, cơ quan chức năng vận động nghi phạm ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Chang khai nhận quen biết và nói chuyện với cháu S.T.T. qua Facebook rồi rủ cháu T. đến khu vực nhà bỏ hoang tại khu vực tổ 1, phường Cầu Mây. Đối tượng nói mình chưa có vợ và tỏ tình rồi muốn cưới T. về làm vợ, sau đó xâm hại tình dục cháu T.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

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Chang A Phình tại cơ quan điều tra - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tiếp đó, vào ngày 22/2, Công an thị xã Sa Pa đã nhận được đơn trình báo sự việc tương tự. Cụ thể, anh C.A.T. (32 tuổi, trú tại thị xã Sa Pa) cho hay con gái anh là bé gái C.A.L. (14 tuổi) bị Má A Khi (19 tuổi, trú tại thị xã Sa Pa) xâm hại tình dục nhiều lần.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Má A Khi khai nhận quen cháu L. qua Facebook, ngỏ lời muốn cưới L. Được biết, đối tượng này đã có vợ con.

Ngoài ra, từ đầu tháng 1 đến ngày 19/2, Khi đã xâm hại tình dục cháu L. 8 lần tại nhiều vị trí khác nhau trên địa bàn thị xã Sa Pa.

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Má A Khi tại cơ quan điều tra - Ảnh: Tuổi Trẻ

Hiện, Công an thị xã Sa Pa đã ra quyết định tạm giữ hình sự Khi để tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của Pháp luật.

'Yêu râu xanh' dọa tung ảnh nóng, hiếp dâm bé gái 13 tuổi

'Yêu râu xanh' dọa tung ảnh nóng, hiếp dâm bé gái 13 tuổi

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