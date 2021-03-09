Trong đêm tuần tra, cơ quan chức năng phát hiện nhóm thanh niên mang vũ khí chuẩn bị cho trận hỗn chiến ở Đà Nẵng.

Theo Người Lao Động, khoảng 23h30 ngày 8/3, công an TP Đà Nẵng tuần tra và phát hiện một nhóm 5 xe máy, chở theo hơn 10 thanh thiếu niên có vũ khí, chạy rất nhanh trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) - khu vực cầu vượt Ngã ba Huế. Công an tổ tuần tra lập tức truy đuổi, yêu cầu nhóm đối tượng dừng xe nhưng nhóm này đã rồ ga và chia nhau bỏ chạy.

Cũng trong lúc ấy, lực lượng 911 phát hiện 2 đối tượng đi xe máy (BKS được che bằng khẩu trang) có mang theo dao phóng lợn. Đại uý Phùng Anh Đại Phúc, tổ trưởng C1, đã hô to và bắn liên tục 2 phát súng chỉ thiên để uy hiếp, nhưng cả hai vẫn ngoan cố bỏ chạy. Xe máy được các đối tượng che BKS - Ảnh: Người Lao Động Đáng chú ý, khi đến đường Tôn Đức Thắng (phường Hòa Minh), đối tượng ngồi sau xe máy liên tục vung dao về sau, nhằm chém các chiến sĩ đang cố gắng áp sát. Thấy tình huống nguy hiểm, Đại úy Phúc tiếp tục nổ hai phát súng chỉ thiên nhằm trấn áp đối tượng.

Khi đến cầu Sông Hàn, xe máy do thượng uý Nguyễn Hoàng Tùng điều khiển và đại uý Phúc đã đuổi gần kịp xe hai đối tượng. Bị dồn vào đường cùng, kẻ ngồi sau liều lĩnh phóng dao về phía 2 đồng chí cảnh sát. Rất may, thượng uý Tùng kịp thời tránh được. Sau khi rượt đuổi hơn 10km, 2 đối tượng bị bắt tại khu vực sau lưng khách sạn Mường Thanh (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), đồng thời tổ chức truy tìm thu giữ được hung khí bị gãy trên cầu Sông Hàn. Theo khai nhận, hai đối tượng là Vũ Minh Duy (trú 130 Hoàng Tăng Bí, phường Hoà An, quận Cẩm Lệ) và Hồ Hữu Ngọc Lý (cùng SN 2003, trú 116 Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Cả hai đều là học sinh lớp 11 của Trường THPT Quang Trung (TP Đà Nẵng). Hai đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: Người Lao Động Được biết, do mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác nên Lý đã rủ nhóm 10 người trên mang theo vũ khí để giải quyết. Hung khí được cả nhóm cất giấu tại bãi cỏ khu đầu cầu Thuận Phước. Tuy có hẹn "hỗn chiến" ở một địa điểm tại quận Liên Chiểu nhưng đối thủ đã không xuất hiện. Nhóm Lý lấy xe máy chạy lòng vòng để tìm thì gặp cơ quan chức năng. Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ, bắt giữ các đối tượng còn lại trong nhóm.

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