Điều tra nguyên nhân 'căn bệnh lạ' khiến 3 người chết, 21 người ở Kon Tum nhập viện

Xã hội 09/03/2021 09:21

Thời gian qua, làng Kon Kum đã có 3 người chết và nhiều người phải nhập viện. Nguyên nhân ban đầu nghi là do ngộ độc thực phẩm.

Theo Tuổi Trẻ, chỉ trong thời gian ngắn, làng Kon Kum, xã Măng Cành, huyện Kon PLông (Kon Tum) đã có 3 người chết, 21 người nhập viện với cùng triệu chứng. 

Cụ thể, những người tử vong trong làng gồm: anh A.V. (36 tuổi); bà Y.B (65 tuổi - mẹ anh A.V); bà Y.K (64 tuổi). 

Theo VOV, ngoài trường hợp bà Y.K. tử vong tại nhà, thì hai trường hợp còn lại là anh V.K. và bà Y.B. đều tử vong tại bệnh viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Trong đó anh A.V. được người nhà đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Kon Plông vào ngày 22/2 và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, đến ngày 25/2 thì tử vong. Bà Y.B. nhập viện Đa khoa tỉnh ngày 25/2 và tử vong vào ngày 2/3.

Cũng theo Tuổi Trẻ, sau ngày 25/2, có thêm nhiều bệnh nhân trong làng Kon Kum phát bệnh, trong đó 3 người đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, 18 người nhập viện cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Kon PLông. Các bệnh nhân đều có dấu hiệu về tiêu hóa (đau bụng, nôn ói nhiều), thần kinh (đau đầu, chóng mặt, buồn nôn), hô hấp (ho, khó thở).

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Các bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo nhận định của Sở Y tế Kon Tum (báo cáo số 851/BC-SYT ngày 5/3), qua điều tra, giám sát lấy mẫu xét nghiệm chưa thấy có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây lan giữa các trường hợp này với nhau; khả năng liên quan đến thực phẩm là rất cao (ngộ độc thực phẩm).

Theo VOV, đến chiều nay ngày 8/3, Sở Y tế tỉnh Kon Tum vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc ở làng Kon Kum, xã Măng Cành, huyện Kon Plông khiến 3 người tử vong và 21 người phải nhập viện cấp cứu.

Được biết, trước khi sự việc xảy ra, 73 hộ dân với 226 nhân khẩu trong làng có chia làm 7 nhóm hộ thay phiên nhau tổ chức Lễ làm chuồng trâu theo truyền thống của người Xơ Đăng nhánh Mơ Nâm (buổi lễ bắt đầu từ ngày 17/2 và kéo dài nhiều ngày sau đó).

Diễn biến cụ thể tình hình phát bệnh của các bệnh nhân trước khi tử vong:

Ngày 21/2, anh A.V. có triệu chứng đau đầu, đau bụng, ăn uống kém, chóng mặt, buồn nôn và nôn nhiều. Đến ngày 22/2, anh A.V. nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Kon PLông trong tình trạng không sốt, không co giật nhưng gọi, hỏi đều không biết. Chẩn đoán của các bác sĩ là "hôn mê sâu chưa rõ nguyên nhân" hoặc do viêm não, ngộ độc rượu. Anh A.V. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. 

Ngày 22/2, bà Y.B. nhập viện với các triệu chứng như con trai kèm ho nhiều, kéo dài từng cơn. Khi nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Kon PLông (ngày 25/2), bà Y.B. sốt 38 độ, không co giật, sợ ánh sáng, gọi hỏi vẫn biết. Trung tâm chẩn đoán, theo dõi viêm màng não và chuyển lên tuyến trên. 

Cùng lúc đó, bà Y.K. xuất hiện các triệu chứng đau bụng, đau lan sau lưng, thể trạng suy kiệt…

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